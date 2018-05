Gustavo Petro ha instalado el tema del fraude electoral como un protagonista de la recta final de esta campaña presidencial. De hecho, ese fue el mismo argumento fundacional del M-19 en el que militó el joven Petro.

Y no es de poca monta lo que ello implica. Tales denuncias estremecen la legitimidad de la democracia e irritan profundamente a los ciudadanos, lo que en medio de un clima de polarización y pugnacidad como el que se vive en Colombia equivale a arrimarle candela a un polvorín.



A pesar de que el pulso central de esta semana se está dando entre Petro y Vargas Lleras por el segundo cupo a la segunda vuelta, las denuncias de Petro deben interpelar a todos los candidatos. Aunque se da casi por descontado, tras una eficaz campaña, que Duque obtendrá uno de los dos cupos, su margen no es tan amplio y Fajardo, por su parte, viene subiendo en las últimas semanas. De la Calle está haciendo una campaña con aceptación en círculos académicos e intelectuales.



Algunos miembros de la campaña de Vargas Lleras les dicen a quienes temen a Petro que si quieren evitar cualquier riesgo de que Petro gane, deben votar por Vargas Lleras para que Petro no pase a segunda vuelta. Si pasan Petro y Duque, dicen ellos, Petro puede ganar con el apoyo de todos los sectores de izquierda y antiuribistas unidos.



Por su parte, Petro logra que las miradas se orienten hacia Vargas Lleras, y en las redes sociales sugieren que si Vargas Lleras pasa a segunda vuelta es porque hubo fraude. Y probablemente por eso Vargas Lleras fue el único que le contestó duro, pues en aritmética simple, si los equipos políticos que están con él repitieran sus votaciones de Congreso, pasaría cómodamente a segunda vuelta.



El Gobierno contribuye a que las acusaciones de Petro cojan vuelo. Petro dice a los cuatro vientos, y con todas sus letras, que Santos es un mentiroso frente al tema de la Unión Europea, y el domingo el Gobierno, que calla y otorga, responde con un comunicado ambiguo.



Más claro contestó el Registrador, quien dijo que el 9 de mayo expertos enviados por la Unión Europea ya participaron en las pruebas técnicas realizadas al software de preconteo, ejercicio en el que también participaron auditores de sistemas de todos los partidos y movimientos políticos junto con ingenieros de la Procuraduría y la MOE.



Y dijo que los mismos expertos europeos ya han participado en dos simulacros realizados el 12 y 19 de mayo, en los cuales se han puesto a prueba los softwares de preconteo, escrutinios y digitalización de documentos electorales.



Pero el Registrador fue más allá. Dijo que además de la Unión Europea, participarán la Misión de Veeduría de la OEA, la Association of World Election Bodies, el Parlamento de Mercosur, el Parlamento Andino, la Unión Interamericana de Organismos Electorales Uniore, 3.000 observadores de la MOE, 4.000 funcionarios de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, Personeros Municipales, 5.000 funcionarios de la Fiscalía y más de 60.000 testigos electorales de los candidatos que se podrían por lo menos duplicar si las campañas se ponen las pilas y los inscriben.



Así las cosas, aunque en el combo multicolor de los observadores internacionales hay una amplia amalgama que va desde perfumados lagartos internacionales que vienen de paseo hasta muy serios, técnicos y juiciosos funcionarios que vienen a hacer su tarea, parece que estamos a punto de celebrar las elecciones más observadas de la historia de Colombia.



Si alguno de los que han participado en las pruebas y simulacros tiene temores o dudas, debería decirlo ya, antes de que sea demasiado tarde. Y si quedaron tranquilos con lo que vieron, están en la obligación ética y política (además de legal en algunos casos) de decirlo antes del domingo para evitar que se abran las urnas con un fantasma de fraude rondando por los tarjetones.



JUAN LOZANO