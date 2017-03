Contra el maltrato a policías y soldados

Agradezco al señor Ministro de Defensa Nacional haber confirmado con su carta, publicada en estas mismas páginas, mi apreciación sobre la burocracia indolente que les impide a los policías y soldados de Colombia recibir sus aumentos de sueldo en enero, como debería ocurrir todos los años, y no varios meses después, con los explicables impactos negativos para ellos y sus familias.

El doctor Villegas es hombre decente y de buena fe. Eso, sin embargo, no quiere decir que tenga la razón en este necio empeño de negar la dura realidad de los policías y soldados, que deberían encontrar en él no un convalidador de la insensibilidad tecnocrática del Ministerio de Hacienda, sino un leal defensor de sus tropas, de esos valientes hombres y mujeres que a diario visten los uniformes para defendernos a todos.



En efecto, la carta del ministro Villegas pretende negar eso de la burocracia indolente y, mediante un indolente relato burocrático, confirma que el procedimiento diseñado por Minhacienda para definir los incrementos de sueldos de los policías y soldados, de los servidores públicos y de los pensionados, es insensible y paquidérmico. Justificar que el incremento de sueldos de los policías y soldados llegue por allá en abril, mayo o junio es, sencillamente, una insensatez.



Con seguridad, el ministro Villegas sería capaz de diseñar un mejor procedimiento. El problema de las burocracias es que les hacen creer a muchos ministros que la única forma de hacer las cosas es como ellos las vienen haciendo, sin preguntarse siquiera cuántas angustias les podrían ahorrar a gentes humildes y buenas si se ponen la mano en el corazón y hacen un esfuerzo por mejorar.



Mi ánimo no es pelear con el Ministro. Mi ánimo es que la vida de los policías y soldados, así como la de muchos servidores públicos y pensionados, pueda mejorar. Y creo que es posible. Por eso, mediante esta columna, públicamente le propongo que instale una mesa de trabajo eficaz para evaluar este y otros aspectos sobre el régimen salarial y prestacional de la Fuerza Pública, que andan muy mal. Si me quiere invitar, asisto. Si no me quiere invitar, lo entiendo, y no me mortifica. Pero le pido que resuelvan este calvario anual de los policías y soldados, así como los otros asuntos de la agenda pendiente.



Lo mismo ocurre con el infame sistema de ascensos de los policías. Un buen policía puede demorarse hasta 14 años sin ascender. Un poco de historia. Cuando nos llegó para el ascenso a la Comisión Segunda del Senado la cuarta estrella del general León Riaño, por entonces director de la Policía, propuse congelarla hasta que presentara un plan serio para romper el cuello de botella de decenas de miles de ascensos represados. Los generales ascendían veloz y puntualmente cada tres o cuatro años, mientras que un humilde patrullero debe esperar más de una década para ascender.



¿Cómo se sentiría usted, general, si le dijéramos que este año no hay condiciones institucionales para tramitar su ascenso? ¿Y si le dijéramos que vuelva por su ascenso dentro de tres gobiernos? Eso es lo que les hacen a los patrulleros. Juraron y rejuraron que eso cambiaría, y nos presentaron un plan para desatrasar los ascensos que ha derivado en nuevas infamias y renovados incumplimientos. Es muy injusto. Si con el mismo entusiasmo con que han tramitado algunos de los reclamos explicables de los guerrilleros tramitaran las justas solicitudes de policías y soldados, las cosas serían distintas.



El problema de fondo, creo yo, es que en nombre de una responsabilidad fiscal malentendida, el Ministro de Defensa de turno se comporte como subalterno del Ministro de Hacienda y deje de librar las batallas en el Gobierno por sus tropas. Saludo respetuoso, doctor Villegas. Ojalá tome acción pronta. Está en sus manos.



