Coaliciones para ganar en el 2018

Se solía decir que la primera vuelta era de candidatos y la segunda, de coaliciones. Historias del pasado. En la primera vuelta del año entrante, al paso que van las cosas, el candidato que no tenga una coalición fuerte no tendrá boleta para segunda vuelta. La gran dispersión política demuestra que nadie, ningún candidato de ningún partido, tiene los votos para pasar solo a la ronda definitiva.



Uno. No es difícil que cuaje la coalición de Sergio Fajardo con Claudia López. He oído varias veces a Claudia mencionarlo. Los dos están creciendo y se mueven por todo el país con éxito en foros y eventos. Los he visto arrancando aplausos de públicos diversos y exigentes.

Tampoco sería de extrañarse que Jorge Robledo contemple participar en esa coalición, tal como se lo han propuesto, después de ganarle una batalla colosal a Clara López, quien pretendía, al tiempo, ser ministra de Santos y candidata jefa de la oposición. Robledo, que tiene un recorrido nacional amplio, sabe que su candidatura debe ir más allá del Polo.



Dos. Muy elocuente resultó la invitación que le formuló Gustavo Petro a Clara López para integrar una gran coalición tan pronto la ministra fue derrotada en el Polo. Es claro que por esas toldas se puede consolidar otra alianza fuerte.



En efecto, sectores muy cercanos a la negociación con las Farc miran hacia una coalición. ¿Podría extenderse hasta candidatos como Humberto de la Calle, que fue lanzado por la propia Piedad Córdoba cuando estaba en Cuba, o el mismísimo Roy Barreras, que libra un pulso interno en ‘la U’ con el consentido del presidente Santos y su más fiel intérprete y espejo, Juan Carlos Pinzón? Quizás. Esa coalición podría incluir en algún momento, según me dicen, a las propias Farc en el debut de su nuevo partido político.



Tres. En público, en nuestro programa de televisión ‘La otra cara de la moneda’, dirigentes de los partidos liberales y de ‘la U’ me han confirmado que ya hay un preacuerdo de las dos colectividades para ir juntas en primera vuelta. Es decir, independientemente de si la coalición antes mencionada se consolida, el partido rojo y ‘la U’ ya tienen un camino avanzado para jugar en llave. Esa coalición sería la más grande en número de parlamentarios.



Cuatro. En sus columnas dominicales de ‘El País’ y ‘El Colombiano’, el influyente dirigente Rafael Nieto L. dijo: “El objetivo debe ser la victoria en el 2018... pero solos no ganaremos... necesitamos una gran alianza que debe tener como sustento la coalición del No: el uribismo, la base conservadora, los católicos cristianos y judíos amenazados en su fe, los militares y policías en retiro y sus familias, las víctimas de la guerrilla, los campesinos, agricultores y ganaderos...”.



En este espectro podrían estar los candidatos del Centro Democrático, Iván Duque, María del Rosario Guerra, Carlos Holmes; los exvicepresidentes Francisco Santos y Angelino Garzón (como que tiene ganas) e incluso Luis Alfredo Ramos. Y por los conservadores, Marta Lucía Ramírez, ¿Alejandro Ordóñez?, el propio Nieto y figuras pastranistas como Camilo Gómez. Les falta acordar un mecanismo de selección.



Incógnita. A todas estas, el exvicepresidente Germán Vargas sigue marcando en los primeros lugares de las encuestas, pero ha permanecido en silencio. Tiene un patrimonio político importante, pero si se consolidan las coaliciones, él no se puede quedar solo con Cambio Radical si quiere pasar a segunda vuelta. En todo caso, será un jugador de primera línea.



Reflexión final. En una elección de coaliciones, el tarjetón de primera vuelta no sería tan extenso, lo que obligaría a los candidatos y equipos políticos a ser muy juiciosos y claros en la presentación de sus ideas y propuestas, lo que significaría, ojalá, una ganancia en profundidad y precisión de manera que el voto podría ser mucho más responsable e ilustrado. Ya veremos.



JUAN LOZANO