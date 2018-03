Carta a los nuevos congresistas

Optaron ustedes por formar parte de la institución más desprestigiada de Colombia. Hoy, dolorosamente, el Congreso encarna lo peor de los vicios de la política nacional. Corrupción. Indolencia. Clientelismo. Indiferencia. Ineficacia. Politiquería. Y, aun cuando esa generalización resulta injusta con algunos congresistas que obraron con rectitud y patriotismo, lo cierto es que las percepciones colectivas son implacables.



Las mayorías parlamentarias, alimentadas por prácticas indebidas, innobles e incluso delictivas, se encargaron de ratificar entre los colombianos la imagen de un Congreso arrodillado por beneficios individuales ante el gobierno de turno, dispuesto a renunciar no solo a su dignidad, sino, incluso, a sus competencias legales.

El Congreso se convirtió en un monstruo de doble faz: un rostro de criatura dócil, servil, muda, obsecuente y entregada al Gobierno mientras cosechan recompensas personales, y otro rostro de engendro feroz a la hora de reclamar puestos, cupos indicativos y privilegios para los congresistas si el Gobierno se demora en cumplirles. Ese monstruo de doble faz es distante frente a la ciudadanía y privilegia la agenda del poder sobre la agenda ciudadana. El bien común naufraga, y la puja por los intereses de cada cual resulta ser el motor de las legislaturas.



Lo que vimos en los últimos años es repugnante, entre pupitrazos, ausentismos, chantajes, marrullas, negación de leyes necesarias y aprobación de normas tenebrosas. Lo que vimos de malos hábitos, malas prácticas y malas costumbres debe convertirse en un aliciente para superar y olvidar para siempre lo que ha venido ocurriendo. El debilitamiento del Congreso y su condición, hoy, de órgano subalterno afectan gravemente el equilibrio de poderes, la marcha del Estado y la institucionalidad democrática.



Por todo lo anterior, su desafío de recuperar la credibilidad, la independencia, la fortaleza, el prestigio, la dignidad del Congreso es tan importante. Tan trascendental. Tan definitivo para el futuro del país.



Honorables congresistas: sean honorables, de verdad. No le vendan sus votos parlamentarios al Gobierno, gane quien gane. No hipotequen su conciencia. No reproduzcan este tráfico de votos por puestos y plata. No traicionen al pueblo que juraron defender. No le causen nuevas frustraciones a este pueblo bueno y maltratado.



Honorables congresistas: no permitan que se afecte el bienestar colectivo. No se arrodillen para conseguir premios para ustedes. No callen cuando sientan que deben hablar. No se escondan cuando deben defender a Colombia. No se intimiden por los ministros ni el Presidente, sea quien sea. Detengan esa hemorragia de leyes inservibles. Aprueben las reformas indispensables.



Honorables congresistas: no renuncien al control político. No extorsionen a los funcionarios del Gobierno. Voten con transparencia cada proyecto de ley, cada proyecto de reforma constitucional. Tampoco se dejen extorsionar ustedes por los ministros ni por la Casa de Nariño.



Honorables congresistas: merezcan el adjetivo. Gánenselo con trabajo y virtud. Que el Congreso deje de ser un cuerpo malquerido y vuelva a ser una institución admirada por todos. Que los grandes temas de Colombia se tramiten también con grandeza. Sin mezquindades. Sin cálculos de coyuntura. Sin miserables contabilidades electoreras. Sin pensar en el estómago ni en el bolsillo propio. Que el Congreso brille. Que el Congreso cumpla su tarea. Que el Congreso represente lo mejor de Colombia.



La catástrofe del Congreso del período 2014-2018 es la oportunidad del nuevo Congreso. Es su cita con la historia. Es su redención. Y es, sobre todo, la plataforma para que todos los colombianos volvamos a sentir que, más allá del carnaval de propaganda, cartelones, vallas y promesas, la democracia tiene sentido para defender los más altos y nobles intereses de la gente.



JUAN LOZANO