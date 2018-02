Vientos cruzados

De verdad hay días en que uno querría ocuparse de temas más profundos y urgentes (aunque difícil uno más profundo o más urgente que este): hablar, qué sé yo, de todo lo grave que le pasa al mundo a cada instante, cada paso suyo mientras gira sin remedio sobre su propio eje, como borracho de tienda, eso somos. Pero basta despertarse y abrir el computador, leer entonces las noticias: no hay caso, no hay cómo.

Cuenta el periódico holandés De Telegraaf que la semana pasada un avión de la compañía Transavia que cubría la ruta entre Dubái y Ámsterdam tuvo que aterrizar de emergencia en Viena. ¿La razón? Una feroz pelea entre dos pasajeros, y no la pudieron desactivar ni los auxiliares de vuelo ni el piloto ni el copiloto ni un comisario de seguridad que iba allí y nada logró hacer para calmar los ánimos.



Lo escandaloso de la noticia, al principio, era no solo el aterrizaje imprevisto del avión antes de llegar a su destino, sino también que luego, al reanudarse el vuelo, la compañía dejó en tierra a los dos protagonistas de la pelea, por supuesto, y a dos hermanas que iban en la misma fila con ellos pero que ni siquiera los conocían ni los habían visto en su vida. Igual las bajaron y se fueron sin ellas.

Dos holandesas de origen marroquí que llevaban el velo puesto y de inmediato denunciaron a la compañía por un procedimiento sin duda discriminatorio, arbitrario y gratuito, pues ellas nada tenían que ver con la refriega. Solo fueron víctimas, al igual que los demás pasajeros. Pero era como si Transavia dijera: “¿Musulmanas? Afuera: algo habrán hecho, que se queden ellas también...”.



Ese era el escándalo al principio, y con toda la razón. Hasta que una de las dos hermanas le habló a la prensa en Holanda y, como quien no quiere la cosa, dentro del más puro contexto de su verdadero problema, al paso, le dijo la causa verdadera de esa pelea entre los dos pasajeros que había desencadenado toda la sucesión de confusiones, extravíos, atropellos y absurdos que la tenían a ella hablándole a la prensa.



Y entonces lo contó, muy inocente. Contó que los dos pasajeros habían empezado a discutir porque uno de ellos no paraba de emitir ruidosas y olorosas flatulencias, una tras otra. Dice Infobae, un portal de internet, que “no está claro si el señor padecía algún malestar estomacal o solo se estaba divirtiendo...”. Lo cierto es que su compañero de fila le pidió que parara, el resto es historia.



La historia universal del pedo, como decía en uno de sus doctos tratados don Marcelino Quijano y Quadra: el flato, el tusco, el viento: esa especie de banda sonora que ha acompañado a la humanidad desde que empezó a serlo, o aun desde antes, y que siempre le suscitó la mayor fascinación y el mayor nerviosismo (por no decir más cosas), como una dicha animal donde rugen el descontrol y lo prohibido, lo universal y lo particular.



No es el tema más feliz ni el más agradable, claro que no, aunque sobre los gustos no se disputa. Pero es que no podemos pasar por alto ese titular de prensa que ya está en todas las lenguas y en todos los rincones del mundo y lo refleja y lo resume mejor que nada, como un destino: “El vuelo flatulento: la feroz discusión que obliga a un avión de Transavia a aterrizar en Viena...”. La humanidad.



Benjamin Franklin, que era un genio, escribió un tratado sobre el tema y propuso la que es acaso la mejor solución para al menos una de las dos mitades del problema: un agua tónica que perfume el intestino y por esa vía, nunca mejor dicho, sus gases también.



Aunque no faltará quien responda como ese demonio del que cuenta Dante, en el canto XXI del Infierno, que “hizo del culo trompeta”. Quién fue.



