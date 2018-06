Madrastra patria

Hay una serie española que a veces me veo en Netflix y se llama 'El Ministerio del Tiempo', muchos de ustedes la deben de conocer también. A mí me gusta bastante, casi siempre. La trama tiene que ver con la viejísima idea de ir al pasado –o al futuro, según donde esté cada quien– para impedir que otros turistas en el mismo plan puedan torcer la historia tal como fue y ocurrió, modificarla.

Eso es lo que hace 'El Ministerio del Tiempo': una dependencia secreta del gobierno español, valga la redundancia, que se encarga de custodiar las ‘puertas’ que permiten viajar en el tiempo y por las que se adentran sus funcionarios para impedir, como ya dije, que la historia sea reescrita por manos inescrupulosas que desvían el cauce del pasado, lo que ya ocurrió y nadie debe tocar.



Porque como lo dice Alfonso Mateo Sagasta, un gran novelista y un gran historiador, la historia es también una especie de ‘ficción pactada y compartida’ en la que los pueblos terminan creyendo casi como en un acto de fe. O hablo al menos de la ‘historia oficial’, la del colegio: el relato muchas veces injusto y sin matices, pero inevitable, que los pueblos tejen para creerse el cuento de ser lo que son.

El relato muchas veces injusto y sin matices, pero inevitable, que los pueblos tejen para creerse el cuento de ser lo que son. FACEBOOK

TWITTER

Pero los mejores libros de historia, a diferencia de lo que ocurre con los competentes funcionarios del 'Ministerio del Tiempo', suelen ser los que sí la reescriben y la cambian, aunque sea un poco. Los que ahondan y enriquecen y precisan el relato convencional, digamos, y al mismo tiempo le dan la vuelta y nos muestran sus costuras y sus grietas. Héroes y villanos, sí, luces y sombras, sí. Aunque siempre en una puerta giratoria.



Es lo que pienso al leer, y por eso lo comento aquí, aunque un poco tarde, el libro de Álvaro Pablo Ortiz 'España: de madre patria a madrastra'. Aunque no será una opinión objetiva (por suerte: ninguna lo es), pues a él lo conozco y lo admiro desde hace muchísimos años y su sabiduría y su gracia me acompañan como un premio, y como un consuelo, desde la primera vez que hablamos y nos hicimos amigos para siempre.



Álvaro Pablo es un maestro en el sentido más hermoso y justo de la palabra, uno de esos que ya casi no hay, y su influencia en los estudiantes, que son y han sido su vida, suele ser tan grande que no es raro verlo rodeado de un séquito de ellos que lo oyen embelesados e incluso llegan, por pura admiración, a caminar y a hablar como él, a emularlo, a perpetuarlo más bien, atizando sus enseñanzas imborrables y felices.



Y en este libro, publicado por Editorial Planeta, Álvaro Pablo se ocupa de una de las figuras menos conocidas y más despreciadas, acaso con toda la razón, de nuestra historia, la del ‘pacificador’ Pablo Morillo. Una figura cuyo solo nombre invoca todos los horrores de la guerra de independencia, y por la que los colombianos profesamos, en el mejor de los casos, una profunda ignorancia.



¿Y por qué habría de ser de otra manera? ¿Por qué tendríamos que ocuparnos de un asesino que se ensañó con nuestros mejores hombres cuando esto apenas empezaba? La respuesta la da Álvaro Pablo Ortiz con su libro, en el que nos muestra, con toda su complejidad, en todos sus matices, el destino de un hombre que fue a la vez un héroe y un villano, eso según el lado desde el que se narran las cosas. Como siempre.



Un tipo que derrotó a Napoleón en España pero al que muchos de los criollos que se le cruzaban, y que en su vida habían visto un cañón, le preguntaban por encima del hombro, con la arrogancia de acá: “¿Usted no sabe quién soy yo?”. Un gran guerrero, sin duda, pero un pésimo político devorado por la propia sangre que hizo correr.



No hay cadalso que no sea un pedestal y viceversa, eso enseña también la historia. Sobre todo cuando quien la cuenta es un maestro de verdad.



JUAN ESTEBAN CONSTAÍN

catuloelperro@hotmail.com