El uno y el otro

Alguna vez un amigo ingeniero trató de explicarme bien, sin ningún éxito por parte mía, la forma en que la ‘lógica binaria’ o el ‘álgebra booleana’ está detrás o en la base de la mayoría de los lenguajes de programación de los computadores, y está en el alma misma –porque lo es– de la computación como ciencia, como milagro de esta época que ha sido lo que es gracias a que eso existe, ‘la informática’, como le decía uno en el colegio.

Ya desde ese tiempo, mientras hacíamos dibujos en Logo y secuencias en Basic (todavía había disquetes), le oí una vez a un profesor ese cuento de que al final todo se resume en que solo están el 1 y el 0, la lógica binaria: un lenguaje con solo dos valores que contienen a todos los demás, creo, y a partir de los cuales se entretejen todas las relaciones posibles que pueden crear una estructura, un algoritmo, un programa.



A mí eso me pareció siempre rarísimo, incomprensible, y el día en que mi amigo ingeniero estaba hablando del tema le pedí que me lo explicara bien. Lo hizo entonces con paciencia y con método, pero fue inútil: la culpa era mía, no había nada que hacer. Recuerdo, sin embargo, que gracias a su explicación tuve la certeza de que la lógica binaria no está solo en el alma de los computadores sino también en la de los seres humanos.



Y se supone que debería ser al revés; se supone que la humanidad lo es por sus matices, por su naturaleza análoga, digamos, y no digital, por la incertidumbre y por los grises y colores y por la incoherencia y por las vacilaciones y requiebres que la han caracterizado siempre. Por ser lo que es, sí, pero después de tantas vueltas, y tantos misterios, y tantos arrepentimientos.

Se supone que la humanidad lo es por sus matices, por su naturaleza análoga, y no digital, por la incertidumbre y por los grises y colores y por la incoherencia y por las vacilaciones y requiebres FACEBOOK

TWITTER

Pero en lo más profundo de su corazón nuestra especie practica y ejerce la lógica binaria, o el 1 o el 0. Y es probable que así fuera siempre, no en vano desde la Antigüedad florecieron tantas corrientes éticas y morales, y religiosas, y aun políticas, que se basaban en la contraposición fatal y excluyente de dos principios absolutos y sin matices: o el Bien o el Mal, o esto o lo otro. Tercero no hay.



Es como si no pudiéramos vivir la vida sin pensarla como una batalla feroz: una tensión permanente entre dos fuerzas que chocan entre sí y se eliminan y se usurpan y solo una de ellas se impone y es legítima y es válida y es buena, y en cambio la otra no, obvio que no, la otra es todo lo contrario. El bien contra el mal, lo bello contra lo monstruoso. Lo mío contra la suyo, cómo no va a ser mejor, a ver.



Boca o River, Quevedo o Góngora, Lope o Cervantes, la Coca Cola o la Pepsi, el pobre Coyote o el maldito Correcaminos, Federer o Nadal, los Beatles o los Stones: dilemas que siempre implican una radical toma de partido y un acto de fe; una definición personal que va mucho más allá de la anécdota y que es como si en ella estuviera dicho todo lo que se puede decir sobre quien la hace.



Y la más importante de todas, claro, Messi o Cristiano Ronaldo: la última gran disputa doctrinaria de la historia, el último gran debate moral y estético que le queda a este planeta en liquidación. Un debate que para mí se resolvió hace poco, y el árbitro fue, nada menos, otro jugador de fútbol, Fernando Torres. Un periodista le pidió que dijera, ya que no es del Madrid ni del Barcelona, quién es el mejor.



El ‘Niño’ Torres dio entonces una lección de nobleza superior a cualquier otra; diría yo que una lección de ‘humanidad’ pero es todo lo contrario. Dijo que el mejor es Messi, sin duda, pero que eso hace aún más grande a Ronaldo, porque haber hecho todo lo que ha hecho en los tiempos de Messi tiene más mérito y es más difícil.



El mundo sería un lugar mejor si las cosas se dijeran como Fernando Torres dijo lo que dijo allí. Claro, no sería el mundo.



JUAN ESTEBAN CONSTAÍN

catuloelperro@hotmail.com