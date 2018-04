Orientalismo aquí

El ‘orientalismo’ fue el nombre que se le dio en Europa, a finales del siglo XVIII, a la forma como muchos pintores o escritores o viajeros se ocupaban del ‘Oriente’ –así en abstracto– y lo reflejaban en sus cuadros, en sus novelas o relatos, en sus crónicas de viaje. Era como una escuela en la que había siempre exotismo, misterio, lenguas perdidas, turbantes, antigüedad.

Eso fue lo que mucho después, en 1978, Edward Said tipificó más bien como un discurso y no solo como una tradición estética o cultural. Un discurso que había sido, además, la base moral del imperialismo occidental: el sistema de prejuicios y nociones arbitrarias desde el cual las potencias de ‘Occidente’ se habían sentido legitimadas para ir a ‘Oriente’ a dominarlo y a rescatarlo de ‘su propio ser’.



Ese es un poco el resumen muy burdo de la teoría de Said, que luego tendría tantas implicaciones y tanta influencia en los debates de las ciencias sociales, aún hoy. Una teoría llena de aciertos y provocaciones, cuestionada luego por no pocos críticos, mi favorito de los cuales sigue siendo Robert Irwin. Pero en fin: no hay espacio ni tiempo aquí para reseñar todo el riquísimo debate sobre el orientalismo.



Lo que sí vale la pena, creo, es insistir en el método, en la forma. Porque se supone que el orienta-lismo es una manera de inventarse al ‘otro’, en este caso al ‘oriental’, para luego dominarlo a partir de esa invención caprichosa. Digamos que el Occidente le atribuía una cantidad de rasgos terribles al Oriente –la pereza, la superstición, la pobreza– para luego exhibirse como una civilización superior y ejemplar.



Esa es la idea que está detrás de los proyectos hegemónicos (qué palabras tan feas) de Occidente, en los cuales hubo siempre una justificación cultural y moral: salvar al bárbaro de su propia naturaleza; redimirlo gracias al contacto con una civilización racional y mejor, “que agradezcan los negritos que llegamos”. La frontera eterna entre la cultura y la barbarie: ‘Occidente’ somos ‘nosotros’, ‘Oriente’ son siempre ‘los otros’.



Pero ese método ‘orientalista’, llamémoslo así, no se aplica solo para la situación en concreto entre la cultura occidental y el ‘Oriente’ (que no existe como tal: que es una invención de Occidente), sino que vale también para toda relación en la que una de las partes asume el poder mesiánico de definir a la otra, para así ponerla en su debido lugar y salvarla con jactancia y vanidad: como si además fuera un gran favor el que le hace.



Pasa tantas veces, por ejemplo, en esa discusión política entre la riqueza y la pobreza, entre el desarrollo y el atraso: el que define al otro, desde la altura, se siente investido con el poder y la obligación de ir a librarlo de su suerte. Y quizás así debe de ser, ese es otro tema. Pero pasa también en muchos procesos de tipo social o ideológico en los que un actor se arroga (de allí la arrogancia) el papel iluminado de decir cómo es todo.



Por eso la peor forma de orientalismo, he venido a recordarlo por estos días furiosos de elecciones, es la personal: la del que en las discusiones decide de manera arbitraria y arrogante qué es lo que su interlocutor es y piensa, para luego, a partir de esa violenta imposición, darse el lujo moral de aleccionarlo y aconductarlo y explicarle cómo debe pensar más bien. “Mira: tú piensas esto, estás equivocado. Esto debes pensar...”.



Ahora resulta, por ejemplo, que para acreditar inteligencia, o bondad, o sensibilidad social, o patriotismo, o compasión es obligatorio votar por el que dicen (el que sea) los feroces dueños de esos valores a la fuerza. Y tanto más feroces esos dueños, cuanto más grande es su pose de demócratas.



Orientalistas del prójimo, “venga te explico”.



JUAN ESTEBAN CONSTAÍN

