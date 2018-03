Con la doble

Se discute mucho por estos días –como siempre otra vez: es una de las discusiones más viejas que hay– si está bien que nos guste y nos conmueva el arte de los ‘monstruos’: la grandeza estética o filosófica de quienes en lo personal son o fueron despreciables, pero en cuya obra brilla un talento que podría considerarse de lo mejor que le haya pasado a la humanidad en su historia, más o menos.

Los casos se multiplican con la sola mención de uno o dos, y con ellos podrían escribirse, si es que no se han escrito ya, y se seguirán escribiendo, varios tomos de esa historia infame y vergonzosa en la que conviven la maestría y la mezquindad, la lucidez, la indolencia, la destreza, la torpeza, la generosidad de espíritu, la pequeñez de alma: la humanidad, en pocas palabras, encarnada por quienes son capaces a la vez de lo mejor y lo peor.



Ese gran escritor que celebró a los nazis cuando entraban a París y colaboró con ellos y les daba el nombre y la dirección de sus vecinos judíos para que se los llevara muy pronto el nuevo régimen; ese genio del cine acusado de toda clase de horrores, empezando por el incesto; ese filósofo que estranguló a su esposa, aunque como dijo algún tímido por aquella época: “Eso sí, llevaban más de 40 años de casados...”.

Yo sí creo que uno puede separar el oro de la escoria y quedarse solo con el oro: admirar el arte cuando es grande –cuando es arte, mejor dicho– y repudiar la vida y las miserias de quien lo produjo.

Los hermanos Grimm odiaban a los niños y eran huraños a más no poder, y no sobra recordar que durante un tiempo vivieron en una especie de trío con una pobre muchacha a la que trataban peor que a las de sus macabros cuentos brujas y madrastras; Caravaggio era un truhán, un salvaje, el verdadero fundador del punk; Charles Dickens, el gran maestro, se acostaba con su cuñada. Etcétera, etcétera.



Aunque la verdad yo sí creo que uno puede separar el oro de la escoria y quedarse solo con el oro: admirar el arte cuando es grande –cuando es arte, mejor dicho– y repudiar la vida y las miserias de quien lo produjo y era al mismo tiempo un malparido; un ‘monstruo’, como dicen ahora. Claro: un artista es todo sin remedio, es su vida y es su obra, y desligar la una de la otra implica al final no haber entendido bien ninguna de las dos.



Pero igual se puede, hay veces en que no se puede sino así. Salvo en un caso, creo yo, que además ocurre no solo en el arte sino también en la política con mucha frecuencia. Es el de quienes contradicen con sus actos los principios morales que están detrás de su obra y de su prédica; quienes hacen de esos principios un instrumento de propaganda que lo impregna todo, excepto su propia vida.



La excelente editorial colombiana Rey Naranjo, por ejemplo, acaba de publicar en España una novela que ya había publicado aquí hace un año: se llama 'Malva' y es una joya, la escribió la poeta holandesa Hagar Peeters y es la historia de la hija hidrocefálica de Pablo Neruda, a la que el poeta abandonó sin dársele nada, a ella y a su mamá, que nunca logró que el gran hombre y cantor de los desposeídos le mandara un centavo a su niña.



En realidad la novela es mucho más sutil y humaniza a Neruda, digámoslo así. Lo exhibe con sus sombras, en su grandeza y su debilidad. Pero la historia verdadera de Malva, conservada en las cartas de su madre, lo que muestra es a un ser de piedra que era capaz de desgarrarse en público por el sufrimiento del prójimo o el proletario –así en abstracto, eso les fascina– mientras le daba la espalda a su propia hija.



Supe una vez de un gran filósofo colombiano que hablaba todo el tiempo de la libertad y la felicidad, pero en su casa era un tirano, me contó su esposa, un espíritu autoritario y feroz.



Voceros y benefactores de la Humanidad (también les fascinan las mayúsculas) que no quieren ni a sus propios hijos. El prójimo, siempre lejos.



JUAN ESTEBAN CONSTAÍN

catuloelperro@hotmail.com