Ha nacido el centro fuerte

El viernes tomé la decisión de ser la fórmula vicepresidencial de Germán Vargas Lleras. Fue un ejercicio duro, que analicé junto con mi equipo y mi familia. Para muchos, hoy me matriculo en la universidad de la política, para otros, sencillamente somos el complemento que le hacía falta a cualquier campaña. Esta jugada contribuye a elevar las posibilidades de triunfo del centro. A los que me han seguido, les reafirmo mi postura como persona independiente, y mantengo mi compromiso patriótico con una actitud de trabajo. Seguirán viendo en mí al hombre del orden, las oportunidades y la transparencia.

Las conversaciones fueron largas, pero mi análisis fue más sencillo de lo que muchos especulan. Me hice estas tres preguntas: ¿en dónde puedo hacer el mejor equipo? ¿En dónde suma más mi experiencia? Y la más importante: ¿en dónde puedo evitar que el país se vaya por el barranco de los radicales? Este es un acto de servicio y amor por el país. Lo digo con humildad, servir a Colombia es prácticamente lo único y lo mejor que sé hacer. La unión que presentamos es una sumatoria de visiones y de movimientos. Ante Todo Colombia viene a reforzar Mejor Vargas Lleras. Juntos venimos a decirles a los jóvenes que este país puede cambiar y que los necesitamos estudiando, programando y creando para montar a Colombia en la cuarta revolución industrial.



Ante Todo Colombia llega a esta campaña con la convicción de convertirnos en un país que promueve la inversión, la productividad y da el salto definitivo en materia de empleo. Venimos a decirles a las mujeres que este será su gobierno. Con ellas construiremos una nueva era para promover la participación social, la igualdad laboral y la protección de sus derechos.



Vamos a depurar la política. Haremos la purga de corruptos más grande y descarnada de nuestra historia. La maldita corrupción la vamos a acabar. Ese es mi talante, y no se negocia. Así como perseguí y capturé terroristas en el monte, así los buscaremos en donde se estén robando los recursos públicos, que son intocables.



Pacificaremos las ciudades: la población tiene que dejar de sentir miedo. La criminalidad y el microtráfico recibirán su merecido. Sé cómo hacerlo, y lo he demostrado. Tendrán miedo los bandidos, no los ciudadanos.



Esta es la dupla más completa de la contienda. Eso hay que decirlo sin un ápice de vergüenza. Un abogado y un economista, entre los dos hemos gerenciado exitosamente cerca de 200 billones de pesos. Ambos formamos parte de la revolución en infraestructura más grande de las últimas décadas. Tenemos victorias contra el terrorismo y la criminalidad, como llevar a Colombia a los niveles de cultivos de coca y las tasas de homicidios más bajas de la historia; ese camino hay que recuperarlo. Esta dupla tiene más horas de vuelo en gobierno que cualquier otra coalición. Somos hombres de realidades y tenemos cómo recuperar la dignidad de este país. Invito a todas las campañas a que hagamos este ejercicio democrático con altura, decencia, respeto, ideas y argumentos, no peleas.



El próximo gobierno será histórico y definitivo. No puede ser ni de revancha ni uno que atente contra las instituciones. El próximo mandato tiene que volver a equilibrar la discusión nacional y blindar las bases que nos garanticen el desarrollo de al menos las próximas cinco décadas. Es tan mortal para Colombia el demonio de la polarización que hoy hasta nuestros más férreos críticos entenderán que esta es la opción de centro con mayor posibilidad de construir salvación y futuro para el país.



Ha nacido un centro fuerte, un centro con vocación de ganar, un centro con la decisión y la fuerza que requiere el país para ser liderado.



JUAN CARLOS PINZÓN

Candidato vicepresidencial