Voto por el futuro y voto por mi generación

En estas elecciones no solo estamos eligiendo al presidente que nos gobernará por los próximos 4 años, sino también escogiendo el modelo de país en el que queremos vivir por los próximos 15 o 20 años. Con eso en mente voté y volveré a votar el 17 de junio, por un increíble representante de mi generación, Iván Duque.

Han pasado 20 años (desde 1998), cuando voté por primera vez para elegir un presidente de la república. En esa época, el futuro lucía oscuro e incierto. La economía estaba en una crisis profunda, las Farc se habían fortalecido gracias al narcotráfico y al secuestro, nuestras relaciones internacionales estaban completamente deterioradas como resultado de la narcofinanciación de la campaña de Samper, desde el exterior muchos nos llamaban un Estado fallido. Era un panorama bastante desalentador.



Hoy, 20 años y tres gobiernos (Pastrana, Uribe y Santos) después, no tenemos un país perfecto donde todos los problemas se hayan resuelto, pero sí uno mejor y con un futuro esperanzador. Colombia mejoró sustancialmente sus niveles de calidad educativa y cobertura, también en salud (la calidad sigue estando en la lista de tareas pendientes), con unos índices económicos que son envidiados por nuestros vecinos y unos niveles de seguridad que hace 20 años era imposible soñar; contamos con un sector financiero estable, una industria del turismo en crecimiento y que atiende tanto la demanda interna como la externa (los extranjeros ya no nos ven como un Estado fallido; por el contrario, somos un ejemplo de mostrar). La lista de pendientes es inmensa también, pero es importante pensar algunas veces en lo que hemos logrado para construir sobre esas bases.



Voto por Duque no solamente porque creo que es el líder que nos va a ayudar a construir un país más próspero y lleno de oportunidades para todos los colombianos, sino también porque por primera vez estoy votando para presidente por un representante de la generación de los que nacimos a finales de los años 70.



Somos la generación a la que le tocó vivir como niños y adolescentes las épocas más duras de nuestra Colombia, en los años 80 y 90. Una generación que vio por televisión, en vivo y en directo, el Palacio de Justicia en llamas, que vivió un fin de semana de horror y miedo en agosto de 1989 al enterarnos del asesinato de Galán, que sufrió al conocer de cada ataque con bombas y secuestros ordenados por Pablo Escobar y, después, por las Farc, que fue afectada directamente por el racionamiento energético del 92 y el cambio de hora ordenado por Gaviria cuando estábamos en el colegio, etc.



Pero también somos la primera generación que estando en la universidad tuvo acceso a internet y recibió la llegada de los primeros teléfonos celulares a Colombia, que entendió la importancia de hablar en una segunda lengua, de conocer el mundo (estudiar, trabajar o, simplemente, experimentar por algunos años otra cultura.) En fin, somos una generación que experimentó directamente la peor época de nuestro país (estando en el colegio), pero también la primera que comienza a experimentar un nuevo mundo liderado por la tecnología-Estado en la universidad.



Duque, como muchos de nuestra generación, ha estudiado en universidades en Colombia y el exterior, ha trabajado para los sectores públicos y privados en Colombia y en el extranjero, ha tenido la oportunidad de interactuar con personas de diferentes culturas y países. Su experiencia profesional, su formación académica, las vivencias de los años 80 y 90 en Colombia, más sus experiencias de vida en el exterior lo han preparado para ser tal vez uno de los mejores presidentes que Colombia haya tenido en toda su historia política. Es el momento de comenzar un nuevo capítulo de nuestra historia democrática, y con Duque como líder, estoy seguro de que emprenderemos unos años de mucho progreso y bienestar para todos.



JUAN CARLOS HOLGUÍN