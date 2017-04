Novedades Nada-press

Había profetizado Gonzalo Arango que 40 años después de su muerte se comenzaría a entender su mensaje de paz, y es el que aparece en 'Máximas. Oráculo del profeta', libro compilado, diseñado y publicado por su último amor, Angelita Hickie. Lanzamiento el próximo martes en la Tertulia de Gloria Luz Gutiérrez. En la Feria del Libro continuará despertando el interés juvenil su antología Obra negra, publicada por Eafit.

Esta misma editorial presentará en la Feria el tomo de Eduardo Escobar 'Cabos sueltos. La lectura como pecado capital', un enjundioso ensayo sobre los libros que han marcado la cultura occidental, y envenenado la suya propia. También prepara Eafit para la Fiesta del Libro de Medellín 'La ejecución de la estatua', novela cumbre recientemente rescatada de Amílcar Osorio, segundo a bordo en la fundación del nadaísmo y muerto hace 32 años. A este personaje acaba de dedicarle la revista de la Universidad de Antioquia una preciosa edición monográfica. Y de Pablus Gallinazo, residente en Bucaramanga, entra en turno para una segunda edición 'Crónicas de sangre del general Antagónico Bermúdez'. De Elmo Valencia, ‘El Monje Loco’, de 92 años y radicado en Cali de nuevo, la editorial venezolana El Perro y la Rana acaba de editar su antología 'Siete poetas nadaístas'. De Darío Lemos, muerto hará 30 años mañana, Mago Editores, de Chile, considerándolo “el más genial y maldito de los poetas colombianos”, sigue promoviendo su poemario 'El valle de la permanencia'. De Jan Arb, poeta místico caleño, Caza de Libros republicará Prendas negras, profusamente ilustrado por Álvaro Barrios. El Fondo Editorial Unaula, de Medellín, pondrá en la Feria la ya legendaria obra de Humberto Navarro, ido hace 14, editada originalmente en Buenos Aires por Carlos Lohlé, 'El amor en grupo. La onírica y veraz anécdota del nadaísmo'.

La Editorial Aurora Boreal, de Dinamarca, acaba de editar, de Armando Romero, residente en Ohio, 'Así en la lengua como en la pluma', una antología de cuentos de sus cinco libros anteriores. Romero recibirá, el próximo año, el homenaje que tributa a los cultores del verso el Festival Internacional de Poesía de Bogotá.



No hemos sido los autores nadaístas ni muy prolíficos ni muy comerciales, editorialmente hablando. Y cómo, si nos fuimos contra el comercio. Empero, en los Sagrados Archivos figuran casi doscientos libros impresos y un amplio número de inéditos. ¿Estaría el país esperando el cumplimiento de la profecía de Gonzalo Arango? ¿Ya nuestra literatura alcanzó entre el público el mayor grado de comprensión?¿O será que nos estamos volviendo clásicos, así sea de la barbarie? Si nadie le hace la publicidad a nuestra producción, ¿por qué no hacérnosla nosotros? Ya todos nuestros enemigos murieron.



Me he quedado de últimas para solo relacionar los títulos en camino: 'El cuerpo de ella/Le corps d’elle', libro premiado en 1999 por el Distrito y publicado en el 2001 por Le Villieur Éditions. La reedición bilingüe la hace Ícono. 'El arte de pedirlo', reedición uruguaya de Yaugurú, con base en la del año pasado de Caza de Libros; 'La novia dijo no', bajo el sello editorial de Olegario Ordóñez; 'Mi crucifixión rosada', reeditada en Lima por Harold Alva; 'Paños menores. Antología', por El Ángel Editor, Xavier Oquendo, de Quito. Preparo para Mondadori 'El séptimo piso'. Y por si fuera poco, acometo para la Biblioteca Nacional de Colombia, en su colección de libros fundamentales de la literatura colombiana, '40 poetas nadaístas de los últimos días'. La razón de que haya tantos involucrados es la de que cada uno dio una vuelta de tuerca a nuestro “inventico estupendo”, lo que hay que reconocerlo. Y a que no se trata de una antología, sino de un panorama. Ya era hora de decirle a la nada: levántate y anda.



JOTAMARIO ARBELAÉZ