¿Nobel contra nobel?

Apreciada ministra de Cultura, Mariana Garcés Córdoba:



Con preocupación estoy viendo en las redes que por el mundo circulan que el Gobierno de Colombia, y en particular su ministra de Cultura, ha tomado la determinación de suspender su aporte económico al festival de poesía más grande y prestigioso del mundo, cual es el de Medellín.

Mantengo por usted, desde que dirigiera el Festival Internacional de Arte de Cali, un sentimiento de admiración y gratitud que me obligan a dirigirle esta carta pública, además de que como poeta debo pronunciarme ante el presente desaguisado, proveniente de un funcionario acucioso.



Le manifiesto mi caleñísima preocupación de que al final de su largo y brillante desempeño, que ha hecho que por la prensa se la considere ministra estrella, termine como una Savonarola de la poesía. No puede ser una decisión del Presidente, ni de usted como ministra, aplicar una especie de veto de censura a un evento que ha contribuido como pocos a darle a Colombia relevancia cultural ante el mundo.



Merced a la espléndida organización y proyección y logros del Festival, Medellín dejó la capital del crimen para pasar a ser la capital universal de la poesía. Se han sucedido 28 ininterrumpidos certámenes con miles de invitados de los cinco continentes, algunos de los cuales han replicado el evento en sus propios países. Cientos de poetas colombianos hemos llegado a multitud de encuentros por todo el mundo, con el objetivo principal de la consecución de la paz. Por ello, el festival ha sufrido los ataques cerreros del oscurantismo. Lo que no debe ser el caso presente.



El presidente Santos logró la paz, a pesar de los palos en la rueda que se le han puesto, y ganó por consiguiente el Premio Nobel de Paz que se concede en Estocolmo anualmente. Pero diez años antes, también en Estocolmo, la fundación Right Livelihood Award otorgó el llamado Premio Nobel Alternativo de la Paz al Festival Internacional de Poesía de Medellín y a su director Fernando Rendón, “en reconocimiento al coraje y a la esperanza en tiempos de desesperación”. Entenderá usted el coraje y la desesperación en que deben de estar sumidos los organizadores del icónico evento con su descabece.



¿Se imagina usted lo que puede significar ante la comunidad internacional y la historia universal del ridículo que en un país del tercer mundo nominado Colombia, un premio nobel de la paz pretenda aplastar (y liquidar) a otro premio nobel de la paz una vez llegada la paz? ¿Al que fue su aliado en la búsqueda de esa paz y ha sufrido los vejámenes de los mismos enemigos de la paz que enfrenta ahora el Gobierno?



Encuentro razón en la columna, escrita desde París y publicada en La Patria, del escritor Eduardo García Aguilar, que termina en que “quitarle la modesta ayuda al Festival, más que un crimen, es una estupidez.” De ello quiero salvarla, querida ministra, y de paso al Gobierno, que tiene problemas más peliagudos por atender que enfrentarse a la comunidad poética mundial, que el Festival preside, y no es ningún chiste, y que puede resultar más virulenta creativamente en generar un descrédito gubernamental. Ya los poetas no son tan inocuos ni tan indefensos como se piensa.



El país sabe que desde 2007, por ley de la República, el Festival fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación, lo que eximiría al evento de concurrir anualmente a convocatorias, ley que el Gobierno se ha negado a aceptar y cumplir. No puede ser que ahora, por un presunto vicio de forma en la presentación del proyecto –que los directivos del evento han explicado muy claramente que no lo hubo–, el festival de los poetas del mundo y el orgullo de Medellín entre a engrosar la lista de los desaparecidos.



Con todo respeto le sugiero, señora ministra, y por su digno conducto al señor Presidente, reconsiderar esa negativa.



JOTAMARIO ARBELAÉZ