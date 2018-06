La Policía Nacional en Rusia 2018

La Policía Nacional de todos los colombianos conformó su propio equipo mundialista para acompañar a la Selección Colombia de Fútbol y demás compatriotas que viajen a disfrutar de Rusia 2018.



Nuestra selección institucional está encabezada por los mayores Alejandro Saavedra Cardona y Dennis Esaú Gómez Arboleda y los capitanes Diego Edigson Quitian Chila y Arley Farigua Buitrago, expertos en relaciones internacionales y diplomáticas, lo mismo que en inteligencia e investigación criminal.

Estos destacados oficiales hacen parte del International Police Cooperation Center (IPCC), cuerpo de trabajo administrativo creado por el Ministerio del Interior de Rusia, que operará desde Moscú, entre el 10 de junio y el 18 de julio, y que está conformado por expertos en seguridad pública, migración y manejo de masas, adscritos a entidades tan importantes como Interpol, que mantiene comunicación en tiempo real entre 192 naciones.



El IPCC tiene entre sus funciones la toma de decisiones conjuntas para prevenir actos de violencia de barras bravas y compartir información con las autoridades de los distintos países para identificar a personas u organizaciones sospechosas que intenten aprovechar el Mundial para cometer actos delictivos o terroristas.



En el caso de nuestros oficiales, los hemos instruido para que, además, ayuden a nuestros nacionales en todo lo que esté a su alcance, no solo para garantizarles una estadía tranquila, sino también para contribuir a solucionarles posibles inconvenientes.



Todos los pormenores de lo que hará nuestro equipo policial está contenido en una cartilla elaborada por la Policía Nacional y que será distribuida de manera gratuita entre los aficionados que viajen a las 11 ciudades sede de esta gesta deportiva. Además, cualquier persona puede consultarla o bajarla de la página web policia.gov.co, en la sección ‘Recomendados’.



En ella encontrarán la información básica que todo visitante o turista debe conocer al ingresar a Rusia, y así evitar problemas o contratiempos por desconocimiento de costumbres y normas propias de una cultura muy distinta a la nuestra. Por citar solo un ejemplo, en Rusia existe el equivalente a nuestro Código Nacional de Policía y Convivencia, y las autoridades son rigurosas a la hora de hacerlo cumplir. Por ejemplo, está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas, al igual que el uso de banderas extranjeras en plazas públicas o en cercanías a oficinas del gobierno.



Cada ciudad tiene su propia Policía, y la ley rusa las autoriza para pedirle documentos a cualquier ciudadano. Si no tiene ninguna identificación, un policía puede retenerlo hasta por tres horas hasta establecer su plena identidad.



Es importante tener en cuenta que en Rusia no se puede tocar a un uniformado ni se le debe levantar la voz. No intente huir, porque la Policía puede retenerlo hasta por 15 días por ofrecer resistencia.



En caso de ser retenido, un ciudadano extranjero tiene derecho a solicitar un traductor y un abogado y hacer una llamada telefónica a un amigo o pariente. Además, la Policía debe informar el hecho a la embajada o consulado de su país.



En el documento también les detallamos a los aficionados cómo identificar la Policía especial que creó Rusia para este evento. Se trata de una especie de policía de turismo similar a la especialidad con la que cuenta la Policía Nacional de todos los colombianos, la cual porta un brazalete que la identifica como tal: ‘Tourist Police’.



Estos uniformados, que dominan a la perfección el inglés, francés, español y chino, estarán presentes en todos los sitios de concentración de hinchas extranjeros y en los principales atractivos turísticos de cada una de las 11 ciudades sedes del campeonato.



La invitación a todos nuestros compatriotas es a que con su comportamiento ejemplar dejen en alto el nombre de nuestro país, como lo harán James, Falcao y los otros 21 integrantes de nuestra Selección. El mejor viaje, pronto retorno y que ¡gane Colombia!



GENERAL JORGE HERNANDO NIETO ROJAS

Director General Policía Nacional