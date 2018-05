¿Por qué votar por Fajardo?

Porque Fajardo responde por sí mismo, que sin duda es una de las principales garantías para el electorado y la ciudadanía por parte de un gobernante. Es decir, porque ejerce su libre albedrío, en medio de una aguda, destructiva, corrosiva y peligrosa polarización política, institucional, económica y social, que puede seguir conduciendo al país a un mayor deterioro del que ya se encuentra.

Porque Fajardo ha mantenido estoicamente la independencia entre los dos grandes bandos a los que nos condujeron y nos siguen llevando dos presidentes miopes y llenos de ‘libidus imperanti’ y quienes reventaron lo poco de la unidad nacional que nos quedaba y del frágil aparato constitucional e institucional.



El primero, cambiando la Constitución y atropellando las reglas de juego diseñadas para períodos presidenciales de cuatro años, a uno de hasta ocho, con la reforma de un solo artículo. Y el segundo, comprometiendo al país a un acuerdo de paz inviable en muchos de los órdenes, aun contrariando la voluntad popular. Ambos dividieron el país y lo continúan llevando por un camino incierto y sin punto de llegada.



Porque Fajardo es el único que puede responder por el desafío grande y gordo de tratar de reconstruir la unidad nacional y el respeto a las demás ramas del poder público, al mantener el equilibrio político en las más adversas condiciones y aun a costa de sí mismo, en contraposición al discurso y amarre político polarizado de los otros candidatos. Lo fácil es estar en un bando.



Porque Fajardo no sucumbió a la absorción polarizante de pequeños intereses y coyunturas transitorias o fanatismos como en los que han caído buena parte de los partidos políticos, los que además de haber perdido su poca credibilidad se atomizaron en mil pedazos, al tratar de cubrir todas las posiciones del espectro sin un proyecto político de Estado, que promulga siempre el bien colectivo, en contraposición a intereses individuales en una búsqueda infernal de puestos y contratos.



Algo similar ha ocurrido con una parte importante de los gremios, de la academia y de los medios de comunicación que fueron absorbidos y cooptados por el Gobierno como nunca antes había sucedido. Tal como pasó en Venezuela antes de Chávez, cuando ellos no vieron que era la cuota inicial de la destrucción de la democracia y de la economía. Se necesita que reasuman su independencia y capacidad crítica, lo cual no se puede asumir en medio de esta aguda polarización, pero sí en un gobierno no comprometido con ningún bando.



Porque Fajardo es un “pacifista combativo”, un humanista que antepone la razón al fanatismo o a intereses inmediatos. Porque es el único candidato que respeta al ser humano y comprende la importancia y transformación de este a través de la educación y no de la guerra o de la injusticia. De allí también su radical posición contra la corrupción y la ‘mermelada’ personalizada que destruyen las instituciones y su credibilidad en todos los niveles administrativos, en muchos casos propiciadas por los mismos gobernantes.



Porque Fajardo es el líder más ecuánime y maduro de los candidatos. Por ejemplo, que Petro, quien ejerce un populismo desmedido, en medio de una pésima gestión administrativa, como la que demostró en su paso por la Alcaldía de Bogotá. La propuesta de estatizar Incauca es similar a lo que hizo Chávez en Venezuela con las compañías agroindustriales, entre otras absurdas decisiones con las que destruyó el aparato productivo de ese país. El resultado fue que hoy importa el 90 por ciento de los alimentos que consume, con la mayor destrucción de valor público y privado de que se tenga noticia, ¡como la liquidación de Pedeveza!



Fajardo es la garantía para la estabilización y transformación pacífica del país.



JORGE BUSTAMANTE