Inquisición Liberal

La inquisición fue una de las instituciones más penosas, injustas y deplorables para la iglesia católica y para la historia de la humanidad en su conjunto, durante la Edad Media. Esto es, desde el Siglo XIII hasta comienzos del XIX, cuando fue abolida por Napoleón. Ésta consistió fundamentalmente en una política de represión contra comportamientos o “delitos” de magia, de brujería y de negación de la fe cristiana o apostasía. Tal como está sucediendo actualmente, con las decisiones de las directivas del Partido Liberal, en medio de ”juegos” políticos electorales de la coyuntura, con la violación más flagrante del mismo espíritu liberal y de la libertad de conciencia, plasmada en la Constitución Nacional (Arts. 13, 18, 192), y en los mismos Estatutos del Partido Liberal.

Prueba de ello es el 'Manifiesto Liberal' que se les exigió firmar, inicialmente a los precandidatos a la presidencia de la república para poderse inscribir y recibir el respectivo aval y posteriormente a todos los aspirantes a corporaciones públicas, con la Resolución No. 5222 (Art. 3, numeral 6) del 19/10/2017.



El 'Manifiesto Liberal' exige textualmente a los que quieren obtener el aval mencionado en su numeral 8, comprometerse incondicionalmente: “…., a procurar la convivencia pacífica y la construcción de una paz estable y duradera, para lo cual expresan su compromiso de apoyo sin condiciones a la implementación del acuerdo suscrito por el gobierno y la guerrilla de las Farc para terminar el conflicto armado. Así mismo, apoyarán cualquier otro tipo de acuerdo que se suscriba con otra organización guerrillera en condiciones similares, convencidos de que la salida negociada es lo que corresponde de mejor manera a los principios liberales y lo que resulta enfáticamente correcto.” ¡Palabra de Dios, te alabamos Señor!



Es decir, no hay “salvación”, ni libre albedrío para los liberales y de golpe simpatizantes potenciales independientes o de otros partidos que tienen y tenemos reservas y reparos constitucionales, legales, políticos, económicos, presupuestales, institucionales y a los derechos de las víctimas allí establecidos, frente a los compromisos que se adquirieron en el Acuerdo Final de Paz (AFP) con las Farc.



Y qué decir de la segunda parte del numeral No.8: ¡firmar un compromiso político de apoyo a lo que se negocie con el ELN, sin que aún se conozcan los términos y condiciones de la negociación. !Palabra de Dios, te alabamos Señor!



La Resolución No. 5222, firmada por el Director del Partido Liberal, reafirma y “legaliza” lo establecido en el Numeral 8 del “Manifiesto Liberal” para obtener el aval, lo que se vuelve un chantaje político, de tal forma que, si el aspirante no lo firma, no puede obtener el aval, tal como sucedió con las senadoras Sofía Gaviria y Vivian Morales, en sus aspiraciones a ser precandidatas por el Partido Liberal y está sucediendo para inscribirse como candidato (a) al Senado y a la Cámara de Representantes nuevamente.



Quiero pensar que el expresidente Gaviria ha estado mal asesorado y mal aconsejado y de allí que le solicite respetuosamente que revoque el 'Manifiesto Liberal' y el numeral 6 del artículo 3 de la Resolución 5222, por antiliberal, inconstitucional e ilegal, pues es otro paso más para continuar destruyendo lo poco que queda de los partidos políticos, ahora que están con una imagen negativa del 89 por ciento.



La inquisición, inequívocamente, no contribuyó a construir un mundo mejor. Todo lo contrario, las injusticias y los atropellos fueron sus expresiones más relevantes, en medio de ríos de sangre y de dolor.



JORGE BUSTAMANTE R.