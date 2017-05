La encrucijada de la izquierda

Aunque hay un amplio espacio para la rebeldía en las próximas elecciones, para el voto protesta y antiestablecimiento, el panorama para la izquierda luce desértico, pese a que sus candidatos y posibles candidatos suman no menos de 23 o 25 por ciento de la intención de voto en las diferentes encuestas. Un porcentaje que en otras circunstancias sería un envidiable capital para obtener una numerosa bancada en el Congreso y contar con serias posibilidades de pasar a la segunda vuelta presidencial.



Pero ahora no solo pende sobre la izquierda el reflejo del cataclismo chavista y de Maduro en Venezuela, la desnudez del populismo y la corrupción del otrora mito brasileño de Lula da Silva, sino que se enfrenta a la paradoja de que mientras las Farc tendrán como mínimo 10 curules en el Congreso, incluso 20 o más con las circunscripciones especiales de paz, los otros partidos de izquierda corren el riesgo de desaparecer. Sí, así como se oye. Si bien la izquierda como un todo puede hacer gran ruido en la segunda vuelta presidencial y terminar haciéndole la segunda a un candidato que favorezca los acuerdos de La Habana, como sucedió con Santos, también es posible que las Farc monopolicen dicha representación en el Congreso en marzo próximo, gracias a la tremenda gabela que se les dio.



A diferencia del 2014, cuando la Alianza Verde (controlada por ex-M-19 y ex-Eln) contaba con las precandidaturas presidenciales de Peñalosa, Camilo Romero y John Sudarsky, en esta ocasión solo sobre los hombros de Claudia López descansa la responsabilidad de jalonar buena parte de los 400 o 450 mil votos que se requerirán para conservar la personería jurídica. Pero si la Alianza Verde puede tener dificultades en alcanzar el umbral, el caso del Polo es aún más patético de las antipatías, la atomización y los pecados de la izquierda en Colombia.



Un partido que nació como una confluencia de fuerzas progresistas y de izquierda, pero que por el dogmatismo y estalinismo-maoísmo del senador Robledo y sus correligionarios terminó reducido al Moir y a tres o cuatro dirigentes más que deben estar buscando para dónde irse. El senador Robledo es ciertamente doctrinario a la hora de expulsar a Clara López o de purgar de comunistas al Polo, pero muy pragmático cuando se trataba de hacerse el de la vista gorda con la rampante corrupción en la alcaldía de Samuel Moreno.



Por eso y frente a un escenario tan poco halagador, los partidos de izquierda, y los minoritarios en general, trasladarán la batalla por la sobrevivencia a la exigencia de reducir el umbral del 3 al 2 o 1 por ciento de los votos válidos en las elecciones a Cámara o Senado, para la preservación de la personería jurídica. Aprovecharán que el ministro Cristo ha puesto el sistema político patas arriba con la aprobación de las coaliciones a corporaciones públicas en el Acto Legislativo 2 del 2015, pero sin regular en la ley, con un proyecto de reforma constitucional de tránsito de movimientos a partidos políticos, donde no hay tal, y ahora con la propuesta de la Misión Electoral de adoptar la lista cerrada y algunos distritos uninominales, que es conveniente, pero que no tiene posibilidades de pasar a menos que se reduzca drásticamente el umbral, en cuyo caso terminará siendo inoperante.



Pero independientemente de que logren reducir el umbral, la izquierda corre el riesgo de vivir unos años más en el desierto, como Moisés, o ver, vaya paradoja, que sus compañeros de las Farc sean la voz cantante de la representación en el Congreso.



JOHN MARIO GONZÁLEZ

@johnmario