Un tratamiento basado en la evidencia

El enfoque de la medicina basada en la evidencia debería usarse para diseñar políticas que conduzcan a solucionar los problemas que aquejan el sector.

Según el índice de acceso global de salud (The Economist Intelligence Unit), Colombia ocupa el 5.° puesto en América. Sumando cobertura universal, bajo gasto de bolsillo, esperanza de vida y alta satisfacción, se puede diagnosticar que tenemos un buen sistema de salud.



Sin embargo, existen signos ante los cuales, si no se interviene de manera urgente, el pronóstico puede pasar a ‘reservado’.



La debilidad financiera, causada por un plan de beneficios muy amplio pero con déficits en su financiación, y una alta demanda de servicios por fuera de este plan. El resultado es una crisis financiera cuyo tamaño es el 1,6 por ciento del PIB.



Quizás esta no tendrá el impacto de la crisis financiera de las hipotecas de 1999, que presentó una caída del producto del 4 por ciento, pero ambos tienen elementos similares en su origen. Una de las causas de la crisis hipotecaria fue la liberalización financiera, que condujo a “un importante incremento de las entradas de capital que causaron una significativa expansión monetaria y de crédito, estimulando un mayor gasto público y privado” (Uribe, José Darío. 2012).



Una de las causas de la crisis fue la liberalización de los precios de medicamentos en la década pasada, que condujo a un incremento en la entrada de nuevas moléculas al país, causando significativa expansión de la demanda de medicamentos de última generación (la mayoría por fuera del plan de beneficios) y estimulando mayor gasto.



Los economistas Reinhart y Rogoff han mostrado la conexión entre una crisis financiera, macroeconómica y fiscal. Es necesario que cualquier alternativa de solución contemple estas tres perspectivas.



La receta financiera es un ‘recombinante’: suficiente liquidez para una pronta recuperación; desintoxicación, mediante la movilización de los activos problemáticos y no estratégicos a una sociedad gestora de activos (SGA), y reestructuración de pasivos para resistir el estrés.



La SGA, que podría ser Cisa, colectará las cuentas por cobrar de EPS e IPS a entes territoriales y al Adres, que son “una deuda del Estado, deuda que ha venido creciendo”. Pero esta carece de liquidez (Carrasquilla, 2018).



A cambio de estos activos se entregaría a EPS e IPS la deuda subordinada avalada por el Estado, títulos de reducción de deuda (TRD). El Adres, como banco central de la salud y prestamista de última instancia, será el emisor de estos TRD. Las cuentas por pagar del Estado al sistema de salud se “convierten en deuda pública explícita” y proporcionan “automáticamente liquidez al instrumento y oxígeno al sistema” (Carrasquilla).



La solución debe estar alineada con las metas fiscales del Gobierno. Esto implica garantizar la estrategia de “endeudamiento objetivo”, que propone la Anif. Pero es indispensable una pequeña dosis de relajamiento cuantitativo para que nuevos recursos irriguen la senda de un crecimiento sostenido.



La deuda emitida por el Adres debería financiarse con los recursos liberados de la disminución de encajes bancarios propuestos por Asobancaria, que suman 9,58 billones de pesos.



Estos recursos activarían “el multiplicador monetario, facilitándose el pago de las deudas... el cual, a su vez, motivará la generación de valor agregado por la expansión del sector servicios” por la reactivación de los planes de crecimiento de clínicas y hospitales, que se vio truncada por la crisis (Clavijo, Sergio. 2014).



Urge ponerle punto final a la sobredosis de sufrimiento innecesario que padecen los actores del sistema. La evidencia científica muestra que la efectividad de medidas utilizadas en otras industrias sería una buena alternativa para el sector salud.



JAIME GONZÁLEZ MONTAÑO

* Presidente de Coosalud