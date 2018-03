Premios de consolación

La reforma constitucional que adoptó el acto legislativo 02 de 2015 contiene una verdadera perla político-institucional. Su artículo 1.° dispone, en efecto, que los candidatos a presidente y vicepresidente que obtengan la votación siguiente a la de quienes sean elegidos para esos cargos tendrán “el derecho personal a ocupar una curul” en el Senado, el primero, y en la Cámara de Representantes, el segundo, durante el correspondiente periodo. Esas dos curules serán adicionales a las que ordenan las normas vigentes y que también aumentarán según lo convenido en el acuerdo suscrito con las Farc.

Dispone el mismo acto legislativo que los candidatos a las gobernaciones departamentales y a las alcaldías municipales y distritales –Bogotá, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla y Buenaventura– que logren las segundas votaciones serán diputados o concejales, también durante el respectivo periodo. Como en estos casos no aumentará el número de miembros de las asambleas y concejos, se elegirán popularmente un diputado y un concejal menos que los que hoy elige la ciudadanía.



¿A qué razones obedecen las citadas decisiones que tomó el Congreso actuando como constituyente y que forman parte de estatuto que llaman de equilibrio de poderes y reajuste institucional? Imposible responder, porque los debates a que dio lugar el artículo en cuestión, así como los informes rendidos para su aprobación, no permiten concluir que se haya buscado garantizar que los derrotados tuvieran escenario para discrepar de la verdad oficial y pudieran convertirse en alternativa de poder, situaciones que requieren de una verdad profunda reforma política que empiece a nivel territorial y que debe involucrar actores políticos y sociales distintos de los que no consiguieron mayoritario respaldo popular.



Tales situaciones no se logran otorgando las curules antes referidas, máxime si se tiene en cuenta que entre nosotros, a veces, los candidatos presidenciales derrotados se van de embajadores de los jefes del gobierno que los superó en las urnas. Con otras palabras, la norma expedida tan solo burocratiza –curul con todas sus ventajas–, hecho político electoral que por esa vía no se convertirá en opción de poder distinta de la que está en el poder.



La explicación válida a tan extraña “reforma institucional”, tal vez única en el mundo, tiene que ver con la repetida práctica de las mayorías congresionales que reforman la Constitución y expiden leyes con el propósito nada oculto de favorecer sus intereses político-electorales. En este caso, su intención es evidente porque lo que hicieron fue asegurar la presencia de más diputados y concejales amigos que se sumen a los que hayan logrado elegir.



La explicación es sencilla. La clase política nacional que tiene asiento en Senado y Cámara se adueñó de la gran mayoría de municipios y departamentos cuando descubrió que eran centros de gran poder burocrático y tenían el manejo de cuantiosos recursos, incluidos los que reciben como ‘mermelada’. Por eso, senadores y representantes son jefes y autoridad máxima de las roscas y camarillas, a veces clanes familiares, que ‘gobiernan’ y ‘administran’ las entidades territoriales y han desnaturalizado y pervertido la descentralización.



Esa sólida estructura de poder político, administrativo y electoral se fortalecerá porque los candidatos que no ganen gobernaciones y alcaldías tendrán curul en la respectiva asamblea o concejo distrital o municipal que incluye la posibilidad de ser jefes de la bancada que fue parte de su campaña, con lo cual pueden convertirse en verdadero contrapoder, no en opción o alternativa diferente de la que se está poniendo a prueba, todo para infortunio mayor de las entidades territoriales.



JAIME CASTRO

jcastro@cable.net.co