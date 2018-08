Pacto por Colombia y políticas de Estado

En repetidas ocasiones, el presidente Duque ha dicho que “aunque existen diferencias políticas, debemos ser capaces de reunirnos en proyectos comunes y superiores”, lo cual no exige “pensar igual ni poner fin a los naturales antagonismos propios de la política, porque de lo que se trata es de crear un acuerdo básico sobre el futuro del país por encima de las diferencias” (http://www.eltiempo.com/politica/gobierno/duque-propone-pacto-para-superar-las-diferencias-en-texto-escrito-para-el-tiempo-252052).

La definición, el contenido y los alcances de ese pacto por Colombia, como lo llama, deben precisarse en los temas que se decida convertir en políticas de Estado, que no serán todos los que conforman la agenda pública, porque la controversia y el debate político continuarán sobre los asuntos que se manejen mediante políticas de gobierno.



¿Qué son políticas de Estado y de gobierno? Las primeras se ocupan de asuntos que por su importancia y trascendencia tienen tanto valor estratégico para la nación que a la identificación de sus elementos y la adopción de los proyectos de largo alcance que las desarrollen deben concurrir todas las fuerzas políticas que participen en la vida pública, independientemente de que estén en el Gobierno o la oposición. No están vinculadas, por ello, a los puntos de vista y posiciones del gobierno de turno ni a determinada ideología o tendencia política.



Sobre ellas hay consenso, dejan de ser parte del disenso que genera controversia. Comprometen políticamente a quienes las hayan acordado, más allá de los cambios que puedan ocurrir en la orientación de los gobiernos que deban ejecutarlas. Son producto del pacto o pactos que se celebren por invitación del gobierno interesado en promoverlas y que se abstiene, por esa razón, de hacer públicas la totalidad de sus posiciones y propuestas, mientras se decide la suerte de los acuerdos buscados y que no tienen que versar sobre todos los elementos de una determinada política, pues bien pueden referirse a solo algunos de sus capítulos. Y son políticas de gobierno, como su nombre lo indica, las que el gobierno de turno define y ejecuta unilateralmente, con el apoyo de sus amigos y partidarios. Sobre ellas hay controversia y debate sin ningún límite, así como control político de quienes, como oposición, aspiran a convertirse en alternativa de poder. Comprometen la responsabilidad del gobierno que las define y ejecuta. Versan prácticamente sobre todos los temas de interés público, porque son pocos los que se decide volver objeto de políticas comunes.



“Las difíciles condiciones del país que hoy recibimos” crean situaciones propicias para que “todos empujemos como país en una misma dirección y pongamos en marcha políticas de Estado que vayan más allá del ciclo de los cuatro años con los que cuenta un presidente” (Iván Duque). Esas políticas de largo aliento podrían versar sobre materias como las siguientes. 1) Reformas, ajustes e implementación del Acuerdo Final que corrijan errores del pasado (el proceso de paz en curso ha sido política de gobierno y no de Estado) y eviten que en el futuro se cometan nuevamente. “Nunca se debió permitir que se creara una falsa división entre amigos y enemigos de la paz, porque todos somos amigos de la paz” (Iván Duque). El tratamiento de este asunto condiciona la seguridad ciudadana en vastas regiones del país. 2) Política internacional. Basta con citar el diferendo con Nicaragua y las relaciones con Venezuela y Ecuador. 3. Lucha contra el narcotráfico, que tiene crecimiento exponencial. 4) Lucha contra la corrupción que ha contaminado las tres ramas del poder público en sus diferentes niveles. 5) Reforma política (reglas de juego para acceder al poder, ejercerlo y controlarlo).





JAIME CASTRO

jcastro@cable.net.co