Macron, nueva forma de liderazgo

Lo necesitaban Francia y Europa, porque conocidas situaciones de los últimos años, comunes a varios países, permitían esperar que en las presidenciales francesas se produjeran resultados comparables a los de Estados Unidos y el Reino Unido (elección de Trump y brexit). El desgaste de los partidos socialista y republicano que se alternaron en el poder durante varias décadas, la generalizada inconformidad causada por la globalización en amplios sectores sociales y el crecimiento del Frente Nacional, partido de extrema derecha, que aunque la señora Le Pen desdiabolizó moderando las posiciones de su padre, que lo fundó y a quien expulsó de la colectividad mediante verdadero parricidio político, mantuvo discurso nacional-populista, antiglobalización, xenófobo, al contrario de la Unión Europea que tiene como columna vertebral el eje París-Berlín y mostró cercanía política con Trump y Putin, todo lo cual comprometía valores republicanos caros a Francia: liberté, egalité, fraternité.



En ese enrarecido panorama, apareció un outsider que en campaña de 200 días, sin matrícula partidista, creó movimiento que devolvió a sus compatriotas la confianza que habían perdido en sus posibilidades y su futuro, y es hoy el octavo Presidente de la V República. Fresco en política, pero no advenedizo en la vida pública, porque en la Escuela Nacional de Administración (ENA) recibió la formación de importantes dirigentes públicos y privados; como miembro de la Inspección de Finanzas, calificado equipo de servidores del Estado, conoció a fondo la alta administración francesa; y había sido secretario general de la Presidencia y ministro de Economía en el gobierno Hollande. También se había desempeñado como banquero en el grupo Rothschild.



Además, supo construir proyecto político claro y agenda de largo plazo: cero populismo y defensa de la Unión Europea. Sobre estos dos grandes temas se pronunció el electorado, que gracias a su madurez política y sin ceder al chantaje terrorista llevó a la segunda vuelta a quienes sin reservas expusieron y confrontaron sus puntos de vista y condenó a los partidos, antes dominantes, que no pasaron de la primera.



De Macron se dice que es inteligente, carismático y afortunado seductor, no de damas, sino de las personas que se propone conquistar. A su condición de tecnócrata suma la de filósofo, intelectual y buen escritor. Régis Debray lo define como “hombre de cifras y de letras”. Lo consideran de centro, porque se desmarcó de la izquierda y la derecha, pero tuvo como asesores a notables socialistas que había conocido como militante que fue de esas ideas. Subliminalmente hizo suya conocida sentencia de Mitterand, que también pudiera ser de De Gaulle: “Francia es nuestra patria y Europa, nuestro futuro”.



Su gobernabilidad depende del resultado de las elecciones parlamentarias de junio próximo. Los candidatos que presente a las 577 curules de la Asamblea Nacional serán independientes y miembros de la izquierda y la derecha que no tendrán que renunciar a sus partidos, pero deberán respaldar los planes y programas del gobierno. Si logra la mayoría de la Asamblea, su gobierno será homogéneo políticamente. Si no, hará coalición con partido o partidos afines. Tendrá que cohabitar.



Así se dice en Francia cuando el Presidente, jefe de Estado, es de un partido y el Primer Ministro, jefe de gobierno, de partido contrario. Mitterand, socialista, cohabitó con Chirac, republicano. Y Chirac, como presidente, nombró al socialista Jospin como primer ministro. Según sondeo de opinión posterior a la elección de Macron, el 50 % de los encuestados prefiere la cohabitación. Nada de raro tendría que por voluntad ciudadana expresada en las urnas, con el propósito de repartir el poder, Francia institucionalice, de hecho, la cohabitación política.



Jaime Castro

