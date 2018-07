‘El presidente de la República simboliza la unidad nacional’

Así lo dispone el artículo 188 de la Constitución. Otros textos suyos le confieren la múltiple condición de jefe de Estado, jefe del gobierno, suprema autoridad administrativa y comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la república, títulos que le otorgan poderes y atribuciones superiores y le imponen, igualmente, la obligación de “garantizar los derechos y libertades de los colombianos”. Varias de nuestras anteriores constituciones también le daban un título que infundía respeto, imprimía carácter y honraba a quien lo ostentaba: Primer Magistrado de la Nación. El Libertador, en los decretos que dictaba, ponía de presente tan enaltecedora distinción, que todavía permanece en la conciencia de muchos colombianos y a veces se utiliza en el lenguaje oficial y protocolario.

Últimamente, por mala fortuna y en razón del deterioro de nuestra vida pública, hemos olvidado la norma citada. Con el pretexto de que asume la defensa de los actos de su gobierno, quien antes arbitraba el partido, pero no lo jugaba, procede ahora como jefe de partido o de facción, se coloca al nivel de los demás actores de la controversia pública y se expone a respuestas tan duras como la que diera quien cuestionó la conducta del jefe de Estado que intervino en el debate olvidando que representaba a la Nación y encarnaba lo mejor de los valores colectivos: “No me fastidia que el Presidente quiera entrar a la agria batalla con no disimulada combatividad; que se desnude de la augusta clámide de la primera investidura para bajar a la candente arena de los gladiadores a dar, pero también a recibir, golpes tremendos. Padecerá con ello la majestad de la República y sufrirá necesaria y forzosa mengua el respeto debido a quien lleva sobre el pecho la insignia de Colombia. Lo que no es aceptable es que esa labor se verifique aprovechando la posición oficial para obtener ventaja sobre los posibles y buscados contendores, que se empleen los elementos de propiedad del Estado, que se compran con dineros públicos para el servicio general, en propaganda y campañas que a ese ejercicio son ajenos”. Un juicioso observador encontrará en este uno de los antecedentes de lo que ahora llamamos polarización.



Afortunadamente, Iván Duque, como candidato y presidente electo, sin citar el texto constitucional transcrito, ha dicho que cumplirá su espíritu y su letra, porque no promoverá ni alentará confrontación estéril sobre ningún tema, sin perjuicio de que las políticas oficiales sean controvertidas por quienes ejerzan el derecho que tienen a oponerse y busquen convertirse en alternativa de poder. También invitó a votar recordando que había adelantado “campaña con total respeto de las diferencias” y con el propósito de “construir un país para todos, para quienes piensan como nosotros, pero también para quienes piensan diferente”. Agregó que “no habrá espejo retrovisor” y “no gobernaré con odios”.



Y en su primer discurso como presidente electo dijo: “Esta elección es la oportunidad que esperábamos para pasar la página de la polarización. Yo no reconozco enemigos. No existen en mi mente ni en mi corazón venganzas ni represalias... esta elección nos da un mandato amplio y claro, porque la mía ha sido una campaña de soluciones y no de agresiones, de propuestas, de principios... por eso tiene que servir para que nos unamos en torno de aquellas cosas que históricamente le han hecho daño a Colombia... hoy no hay ciudadanos vencidos, quiero ser el presidente que les dé el mismo amor a los que votaron por mí y a los que no lo hicieron o votaron en blanco... voy a entregar todas, absolutamente todas mis energías por unir a nuestro país... pensemos en un país con todos y para todos”.



JAIME CASTRO

