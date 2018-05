¿Democracia o populismo?

De nuestro patrimonio hacen parte valores democráticos –respeto por el Estado de derecho y sus reglas de juego y gobierno de leyes, no de hombres– que nos han dado estabilidad política, gracias a la que logramos notables cambio social y crecimiento económico: somos la tercera economía de América Latina y dentro de poco pasaremos del puesto 42 al 31 entre los 200 países más ricos del mundo.

También somos tierra estéril para el populismo, aunque lo hemos tenido, y no estamos vacunados, como ninguna sociedad, contra su aparición, menos en la coyuntura actual que cuenta con caldo de cultivo que le es favorable. Una de sus varias definiciones recuerda que no es una ideología política, por lo que se disfraza de izquierda, derecha o centro, sino estrategia para ganar el poder y conservarlo, porque a veces cambia el ordenamiento vigente para seguir ejerciéndolo.



Quienes consideran a Petro de izquierda olvidan que se autodefinió como neopopulista, hizo alcaldía populista y sus propuestas de campaña son populismo estatista, antisistema, asistencialista y antiestablecimiento. Como representante a la Cámara y “uno de los más cercanos asesores de Chávez”, en reportaje a la revista Dinero explicó así el régimen que le proponía a Venezuela: 1) “Estamos en una etapa de transición hacia un modelo que yo bautizaría como neopopulismo”. 2) “El campo venezolano no producía nada porque el petróleo lo mataba”, por lo cual urgía reforma agraria que entregara tierras y pusiera el campo a producir (¿compra de fundos improductivos y aguacate?) 3) “Fortalecer la banca pública” (como alcalde intentó crear el Banco Muisca con recursos del Distrito). 4) No privatizar el sistema “de pensiones ni de salud” (ahora pide acabar las EPS). 5) “La muerte del Pacto Andino”, el comercio de Venezuela debe estar ligado a Brasil y Argentina y cancelar “las exportaciones de Colombia a Venezuela que tengan valor agregado” (https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/nace-neopopulismo/6250).



Su alcaldía tuvo la irresponsabilidad fiscal propia del populismo: improvisación de oficial y costoso servicio de aseo urbano, reducción de las tarifas de TransMilenio, gratuidad de 3 m3 de agua potable, más de 20.000 órdenes de prestación de servicios (frondosa nómina paralela) y elevado número de asesores. Por limitaciones de espacio no cabe la demagogia populista de su campaña.



Tenemos que escoger entre dos grandes opciones políticas: una de carácter democrático y otra populista, la de Petro, que ofrece “el socialismo del siglo XXI que tan estruendosamente fracasó en Venezuela” (Mauricio Vargas). Como ningún país está vacunado contra el populismo, debemos remover las situaciones que lo facilitan y lograr que no sea mayoría, lo cual exige votar por Duque, que reúne las condiciones para derrotarlo y tiene calidades que hasta quienes no votarán por él reconocen. Solo descalifica su aspiración el antiuribismo radical porque olvida que entre nosotros ningún Presidente ha sido títere de nadie y que su candidatura tiene carácter

suprapartidista por decisión de los colombianos que el pasado 11 de marzo apoyaron la fórmula Duque -Marta Lucía con cerca de 6 millones de votos, a los que el Centro Democrático aportó 2,5 millones (su votación para el Congreso), o sea que más de 3 millones de votos fueron de otros partidos y de independientes que ratificaron ese alcance nacional.



Debemos definir la presidencia en primera vuelta para ahorrar los costos de la segunda vuelta y sacar la economía de la parálisis en que está: los inversionistas interesados advirtieron que solo ofertarían por el 20 % que el Distrito vende de la Empresa de Energía de Bogotá cuando hayamos decidido quién gobernará a partir de agosto y la Lonja de propiedad raíz informó que los negocios inmobiliarios están congelados por la misma razón.



JAIME CASTRO

jcastro@cable.net.co