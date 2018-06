¿Cómo será la segunda vuelta?

La elección de presidente de la república en dos votaciones o vueltas fue establecida por la Constitución de 1991. Antes era elegido el candidato que en votación única lograra la mayoría, sin importar que tuviera más o menos del 50 % de la votación total. La doble vuelta se aplicó por primera vez en 1994. No ha tenido lugar en todas las elecciones posteriores, porque Álvaro Uribe fue elegido en las primeras vueltas de 2002 y 2006, en las que obtuvo la mitad más uno del total de votos: el 53 % y el 62 %, respectivamente.

Las cifras de las ocasiones en que ha sido necesaria la segunda vuelta son estas. En la primera vuelta para el periodo 94-98, Samper obtuvo el 48,3 % del total de votos y Pastrana, el 44,9 %. En la segunda, el 50,5 % de Samper, que fue elegido, superó el 48,4 % de Pastrana. Entre estas dos vueltas la participación ciudadana creció más del 25 %: pasó de 5’821.331 a 7’427.742 votos.



Para el periodo 1998-2002, en la primera vuelta, Horacio Serpa tuvo el 43,7 % de la votación y Pastrana, el 34,3 %. En la segunda, ganó Pastrana con el 50,3 % frente al 46,5 % de Serpa. La participación electoral creció más del 20 % entre primera y segunda vueltas: pasó de 10’753.465 a 13’310.107 votos. Para los periodos 2002-2006 y 2006-2010 no hubo segunda vuelta, como ya se dijo, porque ganó Uribe en las primeras vueltas.



Para el periodo 2010-2014, primera vuelta, Santos obtuvo el 46,6 % de los votos y Mockus, el 21.51 %. El resto se repartió entre 7 candidatos más. En la segunda ganó Santos con el 69,13 % frente al 27,47 % de Mockus. Entre la primera y la segunda vueltas, la participación ciudadana se redujo: pasó de 14’781.020 a 13’296.924 votos. Para el periodo 2014-2018, Óscar Iván Zuluaga ganó la primera vuelta con el 29,2 % de la votación contra el 25,6 % de Santos (el resto fue para otros tres candidatos). Sin embargo, perdió en la segunda porque Santos logró el 50,9 % de los votos y Zuluaga, el 44,9 %. La presencia ciudadana en las urnas creció de manera notable: pasó de 13’222.354 a 15’818.214.



La participación electoral no aumentará en esta ocasión, como ocurrió en las anteriores, porque la votación total alcanzó su mayor nivel el pasado 27 de mayo, a más de que los días festivos y el Mundial de Fútbol redujeron las actividades políticas, razón por la que ninguna de las dos campañas buscó o encontró espacio para crear hechos o realizar propuestas que movilizaran la opinión. Único hecho relevante han sido las nuevas posiciones políticas de Petro, que abandonó las que tuvo hasta la víspera de la primera vuelta para asumir unas nuevas. Este desplazamiento programático tal vez no tendrá consecuencias electorales, pero prueba que el populismo no es ideología política sino estrategia para acceder al poder y conservarlo, indefinidamente si le es posible, por lo que se disfraza de izquierda, de derecha o de centro, según le convenga.



Por las razones anotadas, tampoco se ve que en esta segunda vuelta concurran a las urnas muchos de los ciudadanos que no votaron en la primera. Lo que puede crecer de manera apreciable es el voto en blanco por la invitación que a su favor han hecho destacados dirigentes nacionales. Puede superar el 5,9 % de la votación que obtuvo en la primera vuelta del 2014.



En donde hay dos vueltas dicen que el elector en la primera elimina candidatos (el pasado 27 eliminó a Fajardo, Vargas Lleras y De la Calle) y en la segunda elige, por lo que algunos pueden pensar que su participación no elige ahora, pues los partidarios de Iván Duque son cada día más numerosos y sus posibilidades de triunfo solo se comprometerían si su campaña incurre en errores comparables a los que cometió Loris Karius, el portero del Liverpool frente al Real Madrid, pero razonar así es equivocado porque solo el voto masivo de los demócratas convencidos evita sorpresas.



