Jagger o la paternidad irresponsable

En días pasados, mientras nosotros nos alistábamos para la Navidad, el señor Mick Jagger se aprestaba a reiniciar un papel que al parecer le encanta desempeñar: el de papá. A sus 73 años, el líder de los Rolling Stones vio nacer a su octavo vástago, llamado Deveraux Octavian Basil Jagger, fruto de su romance con la bailarina Melanie Hamrick, de 29 años, con quien está saliendo desde 2014.



A mí me gustaría saber qué le pasa por la cabeza a un hombre de la tercera edad que resuelve ser padre de familia. Por más que pienso no consigo descifrar qué lleva a esos tipos a tomar semejante decisión, en momentos de la existencia en que uno ya debería estar en retirada; así ahora la expectativa de vida sea mucho más alta que hace dos o tres décadas.



Cuando el pequeño Deveraux empiece la primaria, su papá –si de aquí allá sigue vivo– tendrá la bicoca de 80 años y no pocas limitaciones y dolencias. Y a lo largo de todos sus años de colegio tendrá, más que un padre, un abuelo con muy escasas energías, que no le alcanzarán para jugar fútbol o básquetbol ni para lanzar un frisbee...



Yo admiro de todo corazón a los hombres maduros que se le miden de nuevo a la paternidad –sobre todo a aquellos con hijos ya hechos y derechos, de relaciones anteriores–. Y aunque hasta los 50 o 55 años no me parece un asunto tan descabellado, después de los 60 o 70 años lo considero un despropósito. A mi modo de ver, a esas alturas de la vida, más allá de lo vigoroso que pueda ser un tipo o de sus comodidades materiales, concebir y tener hijos es una irresponsabilidad no solo biológica, sino familiar y social. Es bastante probable que la criatura no solo llegue con problemas genéticos o dolencias de otra índole, sino que además las posibilidades de que quede huérfana a muy temprana edad son bastante elevadas.



Los riesgos para la salud de los niños de padres veteranos no son para tomárselos a la ligera. Según un estudio publicado en 2012 en la revista Nature, “a medida que envejecen, los hombres trasmiten a sus hijos un mayor porcentaje de mutaciones espontáneas (...) que pueden ocasionar, entre otros trastornos, autismo y esquizofrenia”. De hecho, otro informe publicado por la misma época en España aseguraba que “la posibilidad de que los hijos sufran esquizofrenia en la edad adulta se triplica cuando los padres son mayores de 50 años”.



Consciente de todos estos riesgos, hace mucho tiempo, decidí que si a los 50 años no se daban las condiciones afectivas, sentimentales o familiares para volver a ser papá, me haría la vasectomía; y como tales condiciones, en efecto, no se dieron, hace dos años, poco antes de los 51, literalmente, corté por lo sano. En cuestión de 20 minutos, con una simple cirugía quedó resuelto el problema, gané mucho en paz mental y las posibilidades de ser padre por accidente quedaron reducidas al máximo.



Algunos amigos míos, divorciados y con hijos, a sus cincuenta y tantos años han optado por ser papás otra vez, y uno los ve en verdad felices, disfrutando esta nueva etapa. Sin embargo, no me imagino igual de dichoso al octogenario Mick Jagger –quien además ya es bisabuelo–, así en los escenarios siga pareciendo un veinteañero.



Desde luego, son apreciaciones muy personales y cada quien es dueño de su cuerpo y sus decisiones, pero también me parece que el egoísmo no lo puede llevar a uno a procrear sólo para tratar de exhibir una virilidad trasnochada o una juventud irrecuperable.



* * *

Colofón. No son los periodistas ni los medios los llamados a declarar culpable a ningún ciudadano sospechoso de algún delito o involucrado en un escándalo. Sin embargo, con los mismos argumentos y bajo los mismos preceptos, tampoco a ellos les corresponde absolverlo.



