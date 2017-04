Peatonalización fracasada

Para comenzar esta columna, transcribo en su totalidad la carta de Esperanza Tejada, publicada en Foro del Lector de este diario de fecha 10 de abril, página 13, porque considero que es un resumen muy claro y acertado de lo que está ocurriendo actualmente con la peatonalización de la carrera 7.ª entre calles 24 y 6ª. y sus repercusiones negativas para todo el sector central de la capital:

“Señor Director:

La peatonalización de la carrera 7.ª la degradó. Fue, quizás, la medida más autoritaria, improvisada y caprichosa de la anterior administración. No respetó experiencias anteriores que habían mostrado las dificultades e inconvenientes de la peatonalización; no respetó a los comerciantes, que vieron afectadas sus ventas; no respetó el centro histórico de La Candelaria, cuyas calles estrechas tuvieron que recibir todo el tráfico que circulaba por la 7.ª, el cual destruyó por completo el adoquín de la calle 12; y afectó la calle 10.ª y la carrera 3.ª; no respetó a los empleados y funcionarios de la zona, que ya no encontraron transporte cercano; no respetó a los peatones, que se vieron atemorizados por los numerosos indigentes que la invadieron e incomodados por toda suerte de vendedores ambulantes y espectáculos de mal gusto que se tomaron andenes y calzadas.



Además, terminó demandando un mayor número de policías para su vigilancia. Todo lo anterior lleva a concluir que la mejor forma de recuperar la 7.ª es despeatonalizándola.



Esperanza Tejada”.

Analizando punto por punto, es verdad que no se tuvo en cuenta la experiencia de varios años y ahora recibimos la mala noticia de que se acaban de celebrar contratos costosísimos para su terminación como vía peatonal en el año 2019 y se ven imágenes que muestran esa mezcla peligrosa de ciclorruta y peatones que tan mal ha funcionado en otros recorridos de Bogotá.



El comercio en todo el sector tiende a desaparecer, hay infinidad de locales abandonados y cerrados y la mayoría de marcas de cierto nivel y prestigio ya se fueron. Una densificación y renovación urbana deseable en toda el área, salvo muy contadas excepciones, no ha funcionado. La vivienda nueva y necesaria bajo todo punto de vista en el centro para disminuir el tráfico vehicular no ha progresado. Lo que estamos viendo cada vez más son lotes vacíos y parqueaderos con poca ocupación.



El centro histórico y el barrio La Candelaria han sufrido un deterioro considerable por el embotellamiento vehicular que causa la suspensión del trafico por la arteria principal. La gente que trabaja en las oficinas privadas y en las dependencias del Estado encuentra las mayores dificultades para transportarse a zonas periféricas, en vez de poder vivir a corta distancia y tener servicios de salud y educación en la cercanía. Y todo este caos, ¿a cambio de qué?



Lo que estamos viendo es una zona insegura, plagada de indigentes y vendedores ambulantes que lo han convertido en su reino, y el grueso de la población bogotana no volvió al sector que había sido históricamente el eje principal de paseo y recreación. El famoso ‘septimazo’, acompañado de toda clase de atractivos comerciales y diversiones sanas, ya no existe.



Una peatonalización se justifica plenamente en tramos relativamente cortos de vías que no tengan un tráfico interurbano importante y que esté valorando un conjunto de construcciones de interés histórico o patrimonial.



Es muy extraño que el alcalde Peñalosa y su excelente equipo técnico y de planeación no hayan reversado esta medida de entrada, como sí lo hicieron con el decreto de alturas.



JACQUES MOSSERI