Para salvar la Van der Hammen

Por diversos problemas personales que no logro entender, dejé de escribir esta columna por un tiempo largo, pero, ahora que la Alcaldía Distrital presenta el proyecto de la zona norte, donde está la reserva Van der Hammen, no puedo reprimir mi entusiasmo para apoyar y elogiar esta propuesta al ver en EL TIEMPO la publicación de dos fotos aéreas con el antes y el después que se proyecta.



No solo se incrementa casi al doble el área de la reserva, sino que se articula esta área verde con otras que van de oriente a occidente, conectando los cerros orientales con el río Bogotá, al cual se le da la importancia que merece bordeándolo en su trayecto con área verde arborizada.

Porque se ha realizado un minucioso estudio de los diferentes sectores en donde hay clubes y colegios, que se conservan, así como arborizaciones lineales que se refuerzan y se amplían, convirtiéndose en los conectores ambientales entre los cerros y el río. Esto, y la conservación del bosque de las Mercedes y los humedales, crea un tejido de parques públicos que van a beneficiar no solo estas áreas, sino toda Bogotá.



Este plan, acompañado de un proyecto de urbanización bien reglamentada con alta densidad, produce, en últimas, un conjunto futurista de desarrollo urbano con visión de largo plazo que evita el actual crecimiento caótico de invasión de la Sabana, que va desparramando la ciudad sin ninguna planeación, ocupando áreas de producción agrícola o que merecen una protección ambiental y, además, agravando el problema de congestión en las vías de comunicación.



Y si este plan se acompaña de la recuperación de las vías férreas, lógicamente poniéndolas al día, tanto en los equipos como con las carrileras, tendríamos, por fin, un verdadero tren de cercanías no solo en el norte, sino también en el occidente y el sur, que comunicaría los barrios periféricos y los municipios de la región Central, garantizando un crecimiento armónico y equilibrado para darle transporte a toda la población hasta la estación de la Sabana y el centro de la capital.



Y, con el permiso del alcalde Peñalosa, yo diría que este proyecto, en su conjunto, puede evitar cometer errores tan graves como el TransMilenio por la carrera 7.ª, que no cabe, les saca un mordisco al parque Nacional y al parque del Chicó y contribuye a empeorar el tráfico actual de la ciudad.



De los seis carriles actuales para buses, taxis y vehículos particulares se pasará a dos, y cuatro para TransMilenio. ¿Se imaginan el tráfico en esta y las otras vías cercanas? Y ni hablar del deterioro en la 7.ª, la vía más emblemática y tradicional de Bogotá.



Según noticias de última hora, el daño que puede causar esta obra es mucho mayor. Se afectan más de trescientos predios donde, en casos como la Universidad Javeriana, el Seminario Mayor o el Club del Comercio, se sacrifican los jardines y los árboles centenarios que se han cuidado por generaciones. Y si se piensa emprender una obra de esta magnitud, casi simultáneamente con la construcción del metro elevado por la Caracas, tendremos que pensar los habitantes de Bogotá a dónde iremos a vivir por unos años. ¿Será que Maduro nos recibe en Caracas?



El proyecto de la zona norte incluye, en materia vial, la prolongación de tres vías claves para tráfico pesado, como son la ALO, la Boyacá y la Ciudad de Cali, que forman parte de un plan vial que las anteriores administraciones inexplicablemente no llevaron a cabo.



JACQUES MOSSERI