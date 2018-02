Los hurtos no han dejado de crecer

Las cifras y los hechos registrados todos los días por los medios de comunicación no dejan duda: los hurtos, especialmente a personas, han aumentado de manera considerable, pero no es un hecho de los últimos dos a tres años o por circunstancias coyunturales como la movilización de delincuentes entre regiones y ciudades o la migración de los venezolanos hacia Colombia. Estos delitos han aumentado de modo permanente desde comienzos de este siglo.

Las cifras de delitos de mayor impacto muestran cómo algunos hurtos no han dejado de crecer. De acuerdo con los reportes del Ministerio de Defensa, si se analizan los últimos cuatro periodos de gobierno, se aprecia que durante los dos gobiernos del presidente Álvaro Uribe (2002-2010) disminuyeron de manera importante los homicidios, el secuestro, la extorsión y los hurtos de automotores y entidades financieras, pero aumentaron los hurtos a personas en un 84,6 %. Pasaron de 33.431 en 2002 a 61.420 en 2010. También se incrementaron los hurtos a comercio (9,29 %), a residencias (8,35 %) y de motocicletas (2,84 %).



En el caso del primer gobierno del presidente Juan Manuel Santos y lo que lleva del segundo (2010- 2017), se sostiene la reducción de los homicidios, del secuestro y del hurto de automotores, pero han aumentado en forma considerable los hurtos a personas (185,5 %), los de motocicletas (82,10 %), a residencias (36,04 %), a establecimientos comerciales (71,78 %), a personas (185,48 %) y a entidades financieras (51,43 %), al igual que la extorsión (295 %). Ver cifras.



A esta situación se ha llegado porque la delincuencia está cada vez más organizada; empresas criminales que cuentan con varias líneas de acción, como es el caso de algunos grupos que se dedican al narcotráfico para la exportación y el consumo al menudeo en el país, además de que sus miembros controlan otras actividades como minería ilegal, extorsión, trata de personas, prostitución, préstamos ‘gota a gota’, control y distribución de productos legales, recepción, transporte y comercialización nacional e internacional de bienes hurtados, como celulares, vehículos y motos.



Algunas de estas estructuras criminales cuentan con formación y entrenamiento militar y de seguridad, como el ‘clan del Golfo’, ‘los Pelusos’, ‘los Puntilleros’, las demás bandas criminales y los frentes de las Farc que no se desmovilizaron y continuaron con las actividades delincuenciales.



Y, asimismo, el Estado tampoco ha contado con una política criminal integral para enfrentar coordinadamente estos problemas. Mientras que el ministro de Defensa, el director de la Policía, el Fiscal y los alcaldes piden cárcel y penas ejemplares para los delincuentes detenidos, los ministros de Justicia de los últimos años han promovido modificaciones de los códigos Penal y Penitenciario con penas sustitutivas de la privación de la libertad carcelaria o domiciliaria, además del proceso de excarcelación masiva. Todo esto con el objetivo de reducir el hacinamiento carcelario, que supera el 50 % de los cupos disponibles, problemática que no tiene solución a la vista.



Aparte del aumento de policías, se requieren el trabajo coordinado de las instituciones de seguridad y justicia en materia de inteligencia e investigación criminal y el compromiso de todos los miembros del Consejo Nacional de Política Criminal en la elaboración, la ejecución y el seguimiento de una política criminal integral que busque enfrentar esta criminalidad con toda la capacidad del Estado. Todo ello con la participación de los alcaldes, gobernadores y los ciudadanos en general.



Un talón de Aquiles grande es el sistema carcelario y penitenciario, que no se soluciona con pañitos de agua tibia, con más cupos; eso hay que transformarlo de manera profunda.



HUGO ACERO VELÁSQUEZ