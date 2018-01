Entre jueces y motos

Los problemas de inseguridad que atraviesa Bogotá en materia de hurtos, según las autoridades distritales, la Policía y la Fiscalía, se han visto agravados por el comportamiento de algunos jueces que, a pesar de las pruebas, dejan a los delincuentes en libertad o les conceden casa por cárcel. Por otro lado, por el incremento de delincuentes en motos que roban y violentan a los ciudadanos, como lo hemos visto a través de los medios de comunicación.

En el primer caso es innegable que algunos jueces no están haciendo su tarea como corresponde, pero este asunto no se soluciona con debates públicos a través de los medios de comunicación. Es necesario que la Administración Distrital, la Policía y la Fiscalía se reúnan con el Consejo Superior de la Judicatura o el Consejo Seccional, la instancia que administra, vigila y hace seguimiento a la gestión de los jueces, e incluso los puede sancionar si sus decisiones no se ajustan a los términos establecidos por la ley.



En esta instancia se deben presentar todas las pruebas que tienen las autoridades de Bogotá, o de cualquier otra ciudad, sobre las malas decisiones que han tomado algunos jueces. Tras esta reunión se puede establecer una buena relación, basada en el respeto de independencia de los poderes públicos, con el presidente del Consejo Seccional de la Judicatura, quien podría asistir regularmente como invitado al Consejo Distrital de Seguridad, en el cual se tratarían y solucionarían estas cuestiones.



Vale anotar que este no es solo un problema de jueces. En ocasiones, tampoco la Policía ni la Fiscalía presentan las pruebas suficientes, o las presentan con inconvenientes en la recolección o en la cadena de custodia, y en esas condiciones los jueces no pueden aplicar la justicia como se debiera.



Por otro lado, mientras algunas autoridades nacionales y locales piden más cárcel para los delincuentes, la verdad es que no hay a donde llevarlos. Estos establecimientos están hacinados, no sancionan de manera ejemplar ni resocializan, más bien profesionalizan en el delito a quienes pasan por allí. Hasta ahora, ni la Administración Distrital ni el Gobierno Nacional han definido cómo van a solucionar los graves problemas de privación de la libertad en la ciudad. La Picota, el Buen Pastor y la Modelo ya no dan más, y no se ven recursos de estas dos administraciones para solucionar este asunto, que reproduce e incrementa la violencia y la delincuencia en la ciudad.



En lo que tiene que ver con las motos, la medida de restringir el ‘parrillero’ tiene beneficios en seguridad, pero más en accidentalidad, puesto que reduce a uno el nivel de riesgo de este medio de transporte, que es en el que más se están presentando lesionados y muertos.



Sin embargo, hay que evaluar su impacto en la movilidad, en la medida en que en Bogotá hay cerca de 500.000 motos registradas, más las que ingresan de otros municipios, y más del 70 por ciento sirven de transporte para el ‘parrillero’. En este sentido, más de 400.000 personas, que hoy son pasajeros de motos, van a tener que utilizar el transporte público, que tampoco es tan seguro, pues podrían ser víctimas de los delincuentes y, además, van a congestionar más el sistema. También hay que evaluar el impacto de las protestas y los bloqueos de los motociclistas que se van a presentar si se toma la medida de restringir el ‘parrillero’, que seguramente solo se tomará para los hombres y en algunas zonas; sin embargo, hoy pueden presentarse este tipo de delitos en toda la ciudad.



Entre tanto, hay que incrementar los controles de los conductores y pasajeros de motos, en especial en los sectores donde se tiene información de que están cometiendo delitos utilizando este medio de transporte. Bogotá no solo requiere más policías, también hay que organizar a las comunidades para que ayuden a solucionar este y otros problemas que tiene la ciudad.



HUGO ACERO VELÁSQUEZ