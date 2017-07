El tiempo cuenta

Sum: Frente a una denuncia de desaparición, las autoridades deben activar de manera inmediata la búsqueda, en especial cuando sean menores, porque algunos terminan rápidamente en el mercado de trata de personas.

Ojeando la revista Forensis, ‘Datos para la vida’ del año 2016, que acaba de presentar el Instituto de Medicina Legal, encontré dos temas, dentro de la riqueza estadística y gráfica que trae esta publicación, que quiero reseñar en este artículo. El primero, las cifras de personas reportadas como desaparecidas, que en los últimos 33 años no han dejado de aumentar, en particular el caso de niños, niñas y adolescentes; y el segundo, los dibujos que acompañan cada uno de los capítulos de la revista.



Con relación a los desaparecidos, en 36 años se han reportado 120.104 desaparecidos, de los cuales 25.102 casos son desapariciones presuntamente forzosas; de estos, 1.510 fueron encontrados muertos, 649 vivos y 22.943 siguen desaparecidos. Sin información sobre la causa de desaparición se reportan 95.002 casos; de estos, 4.609 fueron encontrados muertos, 28.694 vivos y 61.699 siguen desaparecidos; son cifras que preocupan y ponen en entredicho la protección y el derecho a la vida.



En 2016 se reportaron 6.855 casos; de estos, 2,901 fueron menores de edad, 18 presuntamente fueron objeto de desaparición forzosa, 1 apareció muerto, 6 aparecieron vivos y 11 están desaparecidos. En lo que tiene que ver con los casos sin información, 12 aparecieron muertos, 1.341 aparecieron vivos y 1.530 siguen sin aparecer. Hay que anotar que los menores de edad desaparecidos representan más del 40 % de los casos reportados, situación preocupante y sobre la cual hay que llamar la atención para cambiar una práctica no regulada que tiene que ver con los tiempos que algunas autoridades exigen para aceptar la denuncia por desaparición.



A quienes van a poner la denuncia por desaparición, algunas autoridades les piden que deben esperan 36 y en algunos casos 72 horas para que su denuncia quede en firme y se pueda proceder a su búsqueda, situación que pone en riesgo a las víctimas, en especial a los menores de edad, en la medida en que después de tres horas las posibilidades de encontrarlos con vida o no encontrarlos es alta, como lo sostiene Isabel Cuadros, de la Fundación Afecto, especialista en prevención y atención de la violencia en contra de los niños.



Esta exigencia la hacen las autoridades porque se han dado casos en que las posibles víctimas aparecen a las pocas horas y su temporal desaparición se debió a una decisión individual, situación que desgasta innecesariamente su accionar. No obstante esta situación, frente a una denuncia de desaparición, las autoridades deben activar de manera inmediata la búsqueda, en especial cuando sean menores, porque algunos terminan rápidamente en el mercado de trata de personas para explotarlos sexualmente.



El segundo tema tiene que ver con los dibujos que acompañan la edición de la revista Forensis 2016. De manera respetuosa, creo que las imágenes demeritan la importante información de los artículos. Por ejemplo, el dibujo que acompaña el aparte de ‘Exámenes médicos legales por presunto delito sexual’ pareciera que es el de una niña con minifalda y tacones que se exhibe en la calle, lo cual culpabiliza a la víctima. En el caso del aparte sobre ‘Comportamiento de la violencia de pareja en Colombia’, aparece una mujer con un rodillo golpeando a un hombre, cuando predominantemente la violencia es hacia las mujeres; y en el capítulo ‘Comportamiento de la violencia intrafamiliar’ aparecen dos bebés con guantes de boxeo golpeándose en el vientre de una madre, como si la violencia fuera genética y no social.



A las autoridades hay que pedirles más atención en el asunto de los desaparecidos, en especial cuando las víctimas son menores de edad; y en el caso de Medicina Legal, sin desconocer la importancia de los análisis y de las cifras que maneja la revista Forensis, las imágenes también cuentan a la hora de contribuir a la solución de los graves problemas de violencia que tiene el país.



HUGO ACERO VELÁSQUEZ