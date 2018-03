¿Calidad o cantidad?

Hoy, cuando los problemas de inseguridad están a la orden del día, el Gobierno Nacional y la Policía se plantean la meta de aumentar en los próximos diez años el número de efectivos en cincuenta mil, es decir, pasar de ciento ochenta y cuatro mil policías a doscientos treinta y cuatro mil, meta imposible de lograr, además de inconveniente en términos de calidad, como se expone a continuación.

En el primer caso, de acuerdo con los recursos que el Ministerio de Hacienda asigna a la Policía para la formación de nuevos policías y con la capacidad real que tiene la institución para hacerlo en sus escuelas, solo se alcanzaría a formar entre cuatro mil y cinco mil policías nuevos cada año, número que solo repone los policías que por diversos motivos se retiran o los retiran durante ese mismo año. Es decir, no habrá un aumento real de policías, solo reposición. Por ahora, no se ven recursos nuevos de la Nación para cumplir con la promesa de los cincuenta mil policías.



En el segundo caso, es inconveniente forzar la capacitación de cincuenta mil policías nuevos en los próximos diez años, cuando no se tiene la capacidad institucional para hacerlo, en términos de calidad y tiempo de formación. No se puede caer en las prácticas inconvenientes de ‘flexibilizar’ los requisitos de selección de nuevos policías, que se convirtió en reclutamiento, reducir los tiempos de formación y aumentar el número de alumnos por curso, como se hizo en los últimos quince años por orden los gobiernos de turno. Se dieron casos en los cuales se formaron policías en tres meses y no en un año, como corresponde, y los cursos se duplicaron, en términos de alumnos, lo que desmejoró de manera grave la calidad de las distintas promociones.



Esta situación, que atentó en contra del proceso de profesionalización de los policías que venía de los años 90, ha producido problemas de indisciplina, ineficiencia en el trabajo, aumento de la corrupción, retiros prematuros, represamiento en los ascensos y desmotivación de los buenos policías.



Estos graves problemas han repercutido en la baja de la opinión favorable de los ciudadanos hacia la Policía. Según la encuesta Gallup, que reporta este indicador desde comienzos de siglo, la Policía alcanzó hasta 2010 niveles por encima del 75 por ciento; a partir de 2010, por debajo de 70 por ciento, y en los últimos años ha caído por debajo del 50 por ciento.



Frente a esta situación, hay que privilegiar la calidad en la formación de los nuevos policías en términos de selección, capacitación en los tiempos que corresponden y con el número adecuado de alumnos por curso. Seguramente, este esfuerzo, como se expuso antes, solo servirá para reponer los policías que dejan la institución, pero se hará por policías mejor capacitados y comprometidos con la seguridad de los ciudadanos. Un esfuerzo, en términos de calidad, que también debe orientarse a fortalecer la formación de los policías activos que fueron promocionados con solo tres o máximo seis meses de capacitación.



En este esfuerzo institucional debe contribuir la nación, no solo para contar con mejores policías, sino para desentrabar los ascensos que están represados por la falta de recursos.



Como bien lo plantea la Comisión Consultiva para el fortalecimiento de la Policía Nacional en su informe de 2017, el proceso de crecimiento debe hacerse con mayores exigencias para el ingreso y con policías mejor pagados y capacitados. El costo y la operatividad de este esfuerzo deben hacerse con cofinanciación de los departamentos y municipios, con los recursos que maneja el Ministerio del Interior a través de Fonsecón; y sugiere que el Ministerio de Hacienda realice un cálculo que permita incrementar los salarios y ampliar los tiempos de formación en las escuelas, mejorando los estándares educativos y las competencias de los policías. Como cualquier empresa que se respete, es mejor la calidad que la cantidad.



HUGO ACERO VELÁSQUEZ