Aumentar los policías, sí, pero...

Es innegable que algunas ciudades requieren más policías para garantizar la seguridad de los ciudadanos, en particular ciudades capitales donde se concentran más de 75 % de los colombianos, pero también para áreas rurales donde hasta hace poco las guerrillas de las Farc tenían cierto control y manejo territorial y hoy requieren de la presencia permanente y efectiva de la Fuerza Pública y de las instituciones de desarrollo social y económico.

Hoy, de manera pública, se ha venido discutiendo esta problemática, sin que hasta ahora se haya dado una respuesta clara respecto a cómo se va a aumentar el número de policías en el país. El Gobierno Nacional se comprometió a que en los próximos años va aumentar en 50.000 policías más, pero no es tan claro de dónde van a salir los recursos y más aun cuando se tienen problemas presupuestales para garantizar los ascensos represados de más de 40.000 policías y existe un proyecto de ley para sanción presidencial que le da vía libre a la salida inmediata de 14.662 policías del nivel ejecutivo y donde se requeriría cerca de medio billón de pesos para ponerlo en ejecución, problemas que dificultan el aumento real de policías y generan cierto malestar dentro de la institución.



Frente a este panorama, que no es solo un problema económico, porque no se puede seguir aumentando el número de policías a la carrera sin los adecuados niveles de calidad en la selección y en la formación como se ha hecho en los últimos 15 años, hay que buscar alternativas como la redistribución equitativa de los policías en ciudades y territorios teniendo en cuenta la cantidad de habitantes, la extensión territorial y la complejidad de los problemas de violencia y delincuencia que son heterogéneos. Así mismo, se puede avanzar en la racionalización del personal de policías dedicados a labores administrativas.

En lo que tiene que ver con la distribución, un buen ejemplo puede ser la cantidad de policías asignados a las metropolitanas, comparándola con la cantidad de habitantes que las componen. Hay que anotar que las únicas policías metropolitanas que atienden varios municipios son la de Bucaramanga, que, además de esta ciudad, atiende a los municipios Floridablanca, Girón y Piedecuesta; la del Valle de Aburrá, que atiende Medellín, Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Caldas; y la de Barranquilla, que también cubre Soledad, Galapa, Puerto Colombia y Malambo. Las demás metropolitanas, las de Bogotá, Cali, Cartagena, Manizales, Pereira y Tunja solo operan en esas ciudades.



De acuerdo con el número de policías asignados a las ciudades capitales de estas metropolitanas, de mayor a menor, Tunja tendría 590,7 policías por cada 100.000 habitantes; Pereira: 529,4; Bucaramanga: 444; Manizales: 376; Cali: 310,6; Barranquilla: 300,4; Cartagena: 296; Bogotá: 221,5, y con el número más bajo de policías está Medellín, con 220. En este caso, sería importante una redistribución equitativa de los policías por ciudades y municipios, teniendo en cuenta la complejidad de los problemas de violencia y delincuencia.



Finalmente, como no se debe seguir aumentando los policías con mala calidad en la selección y la capacitación, hay que acoger la propuesta de seleccionar un grupo grande de militares, entre 20.000 y 30.000 con sus mandos y equipos, capacitarlos en materia de seguridad ciudadana, trasladarlos con funciones de policía judicial a carabineros y distribuirlos en las áreas rurales que hoy requieren de la presencia de la policía. Hay alternativas, se requiere voluntad política y decisión y le corresponde al próximo gobierno solucionar de manera racional los problemas expuestos.



HUGO ACERO VELÁSQUEZ