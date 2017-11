La tarea de pensar

La semana pasada, EL TIEMPO publicó un reportaje de Simón Granja con Jürgen Klaric, experto en lo que llaman ‘neuromarketing’ y quien identifica el estrés escolar como una enfermedad.



Por experiencias vividas con su hija, Klaric se puso a investigar y produjo el documental ‘Un crimen llamado educación’, en el que muestra cómo el sistema educativo vigente no considera diferencias entre los niños y enseña a todos por igual. “Está dirigido a una sola inteligencia, la matemática, y menosprecia las mentes creativas de los músicos y otros artistas”.

Klaric sostuvo que en Corea del Sur, líder mundial de las pruebas Pisa, la mitad de los estudiantes sufre pensamientos suicidas y debe acudir, incluso, a una terapia que los hace descubrir lo doloroso de esa decisión y cuánto afecta a sus familias.



Cuando Granja le preguntó qué pensaba del sistema educativo en Colombia, Klaric lo llamó demasiado exigente. “Tiene una problemática atípica: los niños entran al colegio a muy tempranas horas. Y no hay nada mejor para el desarrollo cerebral de los niños que dormir”.



El experto añadió que el exceso de tareas en Colombia generaba demasiado estrés escolar. “Es uno de los países en los que ponen más tareas”.



Días después, Joao Herrera, alcalde de Soledad, Atlántico, decretaba que, a partir del año entrante, los estudiantes de primaria y transición de su municipio entrarían a clases a las 9 a. m. “Eso de bañar a un niño dormido a las 4 de la mañana porque a las 5 ya está montado en un transporte resulta criminal, agresivo y el niño termina viendo en el sistema educativo, en el colegio, en el profesor, una cultura inquisidora”.



Herrera decretó también que esos mismos niños no hicieran tareas en casa, sumando la decisión de Soledad a la de numerosos lugares que han convertido ese sentimiento masivo en una realidad global, con la misma Organización Mundial de la Salud (OMS) pidiendo la abolición de las tareas en todo el planeta.



“Las tareas –dijo el alcalde– son actividades que deben realizarse en el aula, en el horario de clases y con el acompañamiento del docente”.



El único argumento sólido a favor de mantener el horario temprano a los niños resulta egoísta y en defensa de los padres de familia: estos deben salir a trabajar muy temprano y les conviene dejar antes a los niños en el colegio.



El asunto de los contenidos educativos y el de las tareas en casa acusan un mismo origen: el sistema de enseñanza. Las tareas son tan inadecuadas como el modelo pedagógico que las genera y justifica, un sistema educativo basado en la transmisión de información y el intercambio de datos.



Ya no tiene sentido ir a la escuela a recibir informaciones impertinentes y fuera de contexto. Lo importante es que los niños piensen, propongan hipótesis, clasifiquen, investiguen, deduzcan, argumenten...



Repensar la educación y el modelo pedagógico es replantear las tareas. Si en clase los niños aprenden a pensar, a convivir y a comunicarse entre sí, en la casa deberían seguir pensando, formulando preguntas, creando nuevos espacios democráticos y participativos, favoreciendo, por ejemplo, la tolerancia y el respeto a la diferencia.



No es necesario prohibir tareas, quizás se deban asignar otras. Reflexionar es también tomar conciencia de lo que hacemos. Jürgen Klaric sostiene que no somos conscientes de lo que ocurre ni tenemos tiempo para analizarlo. Solo para seguir la rutina y repetir pensamientos ajenos.



Pensar es lo que debe hacerse. Aventurar hipótesis al conocimiento. Que el estudiante sienta que educarse vale la pena. Que dé sentido a lo que aprende en el colegio y en la casa. Y que no apliquen a todos la misma receta.



HERIBERTO FIORILLO