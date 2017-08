La música del Grupo

La vida del Grupo de Barranquilla fue amenizada por la música. En su libro ‘Crónicas sobre el Grupo de Barranquilla’, Alfonso Fuenmayor habló de un torturado Tchaikovski y mencionó obras como las oberturas de Rossini, el ‘Nocturno número 8’, de Chopin; ‘El festín de Baltazar’, de ‘sir’ William Walton, y el ‘Alexander’s Ragtime Band’, del prolífico Irving Berlin.

Alejandro Obregón, señor de La Cueva, lanzó al mar los discos de los cuatro conciertos brandemburgueses de Bach porque estaban “influenciando” su pintura, y se sabe que la ‘Suite n.° 1 para violonchelo’, de ese autor, era la pieza infaltable que Gabriel García Márquez habría querido llevarse a una isla desierta.



Nunca sabremos qué canción iban a bailar, cachete con cachete, dentro de la jaula del tigre, el pintor Orlando ‘Figurita’ Rivera con la ‘Nena’ Tabares, la hija del dueño de un circo en el que ambos trabajaron. Y, para no olvidar, Daniel Santos se quiso llevar a Figurita como integrante de su coreografía, tras verlo bailar en el teatro Colombia, junto a la legendaria Librería Mundo.



Dos piezas de Agustín Lara son mencionadas por Fuenmayor en sus crónicas: el vals ‘Madrid’, que se refiere a la “crema de la intelectualidad”, y el bolero ‘Piénsalo bien’.



Alfonso también cita allí frases de Bruca Manigua, que Miguelito Valdés hizo popular con la orquesta Casino de la Playa, y cuenta el episodio del traganíquel que el grupo halló en una tienda de Puerto Colombia con una sola canción valiosa: el porro ‘Playa blanca’, que Álvaro Cepeda Samudio hizo repetir toda la tarde.



De la música preferida por García Márquez se sabe bastante. No solo de la que brotaba a dúo de guitarra con su hermano Luis Enrique, sino de las primeras canciones de Escalona, que Gabo consentía en una dulzaina. Agotados por su cantaleta musical, sus amigos se la hicieron botar al mar, en un ‘déjà vu’ del sueño frustrado de su infancia: tener un acordeón, el instrumento que su abuela quiso sacarle de la cabeza, porque con él se tocaba, según ella, “música de guatacucos”, gente ordinaria, plebe, corroncha...



Dos críticos españoles visitaron una vez a Gabo para señalarle las similitudes de estructura narrativa entre ‘El otoño del patriarca’ y el ‘Tercer concierto para piano’, de Bela Bartok. Al nobel no lo sorprendieron tanto las razones de los investigadores como el hecho indiscutible de que, mientras escribía ‘El otoño...’, esa era la pieza que él más escuchaba.



Después de amar y aprenderse las canciones vallenatas de Rafael Escalona, Gabito cultivó una admiración exultante por Carlos Gardel. “Me vestía como él, con sombrero de fieltro y bufanda de seda, y no necesitaba demasiadas súplicas para soltar un tango a todo pecho”. Uno que Gabo cantó completo en una velada nocturna fue ‘Cuesta abajo’. Después le diría a su madre que quería aprender piano y no el acordeón repudiado por la abuela.



Con el tiempo, y habiendo desarrollado una pasión mayúscula por la música cubana, el cantante favorito de García Márquez pasó a ser Bienvenido Granda, de quien el escritor empezó a copiar su abundante bigote.



Hace poco apareció en digital un álbum titulado ‘Tributo matancero a Gabriel García Márquez’. Sus boleros favoritos, entre los cuales menciona a ‘En la orilla del mar’, versión de Bienvenido Granda; ‘Estás equivocada’, de Rolando Laserie y ‘Todo me gusta de ti’, al estilo de Alberto Beltrán.



Pero la curaduría del álbum perdió de inmediato credibilidad porque no incluyó boleros citados por el mismo nobel, como ‘Usted’, del mexicano Gabriel Ruiz, interpretado por Los Panchos, y ‘Tu voz’, del cubano Ramón Cabrera, que inmortalizó su compatriota Celia Cruz y Gabo se sabía de memoria...



HERIBERTO FIORILLO