Gabo, Alfredo y De Santis

El último martes, Alfredo Gutiérrez y su grupo se tomaron la estación Joe Arroyo del Transmetro, el sistema de buses públicos de Barranquilla, y brindaron un concierto a los transeúntes. Fue un emotivo abrebocas del homenaje que el XII Carnaval de las Artes brindará a Alfredo el próximo sábado en el Parque Cultural del Caribe.



Alfredo Gutiérrez ha hecho del vallenato y de los géneros pertenecientes al folclor del Caribe colombiano su gimnasia en escena. Muchos lo conciben una estrella de rock, pero, acordeón en mano, es un ‘showman’ que ha divertido a muchas generaciones.

Rey de Reyes, en tres ocasiones Rey del Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar, empezó a tener fama como integrante de Los Corraleros de Majagual, cuando Toño Fuentes, dueño de Discos Fuentes, preocupado por los éxitos de Aníbal Velásquez, pidió conseguir un acordeonero de calidad que pudiera enfrentarse a este con gran calidad.



Nacido en Los Palmitos, Sucre, Alfredo Gutiérrez sigue pareciendo, con su forma de ser, ese chico de seis años que salía con su padre a tocar el acordeón por las calles de Sincelejo, San Pedro y Magangué. “Por mis venas no corre sangre, sino música”, dijo alguna vez, y esto pueden atestiguarlo hasta en Europa, donde Alfredo ha puesto a bailar a miles, con su voz peculiar y su febril y alocada manera de digitar el acordeón. Ya sus composiciones ocupan la memoria del pueblo colombiano, que ve en él a un juglar vivo y conmovedor, con sus líricas y ocurrencias.



A propósito de música de acordeón, otro de los invitados especiales a la próxima edición del Carnaval de las Artes es el Rey Vallenato Mauricio de Santis.



Mauricio es un monteriano de ascendencia italiana que llegó a Puerto Colombia para afincarse primero en la sabana y luego en Barranquilla. Es abogado de profesión, aunque lo suyo, además de los artículos y las leyes, es la música de acordeón raizal. Gracias a uno que, a los nueve años, le regalo su abuelo, Mauricio descubrió el amor por la música. El sonido de la caja, la guacharaca y el acordeón fueron constantes en su casa debido a asiduas parrandas en familia, así que el vallenato estuvo en su ADN desde un principio. Con el alma metida en su acordeón, De Santis se coronó Rey Juvenil Vallenato en 2005 y Rey Aficionado en 2008. Y en 2015 fue escogido Rey del Festival de la Leyenda Vallenata.



El hombre se mueve como pez en el agua entre los cuatro aires del vallenato, y los críticos coinciden en calificarlo como un virtuoso a la hora de interpretar merengues. También es compositor. “La música me permite expresar sentimientos que muchas veces permanecen reprimidos hasta que me cruzo el acordeón al pecho”.



Mauricio de Santis acompañará a Poncho Zuleta, Daniel Celedón, Ivo Díaz e Iván Ovalle en la sesión que celebrará en Bellas Artes canciones vallenatas que le gustaban a nuestro nobel, Gabriel García Márquez.



Canciones como ‘Sierva María’, de Alejo Durán; ‘La diosa coronada’ y ‘Matilde Lina’, de Leandro Díaz; ‘El mochuelo’, de Adolfo Pacheco; ‘La gota fría’, de Emiliano Zuleta; y ‘La creciente del Cesar’ y ‘Elegía a Jaime Molina’, de Rafael Escalona.



Con la conducción del colega Óscar Montes, la entrega de las canciones la matizarán los artistas con anécdotas sobre Gabo, que amaba tanto la música como la parranda.



“Cuando estoy con mis amigos íntimos –dijo el nobel– no hay nada que me guste más que hablar de música. Tengo más discos que libros. Descubrí el milagro de que todo lo que suena es musical: los autos de las calles, los cláxones, el vocerío, todo. Soy un melómano empedernido, siempre digo mi lema: ‘Lo único mejor que la música es hablar de ella’ ”.



