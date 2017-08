El hombre que no se ha ido

Hay gente que no muere porque sus obras calan muy hondo en su comunidad. Escritores, artistas, estadistas, héroes, líderes que conciben y realizan obras inolvidables, ideas que siguen vigentes y acciones que permanecen vivas en la práctica de los demás.

‘Nicanor Restrepo Santamaría. 1941-2015’, se titula el interesante libro que acabo de leer sobre este personaje ejemplar. Un documento necesario, como escribe en su presentación David Bojanini García, presidente del Grupo Sura: “En medio de tantos homenajes póstumos y manifestaciones de gratitud y aprecio, que mantienen viva su memoria, era necesaria esta obra con carácter perdurable, que recogiera las historias y testimonios de varios de sus amigos, colegas y seres más queridos. Personas que lo conocieron en cada una de sus facetas como ser humano y que nos permitieran hacer un recorrido diferente, más íntimo, más profundo y, sin duda, más integral”.



Para este retrato colectivo de Nicanor, como empresario, gestor de paz y democracia, individuo en sociedad, hombre público, estudiante, promotor de educación y cultura, buen amigo y padre entrañable, fueron convocados Álvaro Tirado Mejía, José Alberto Vélez, Daniel Pécaut, Cecilia María Vélez, Juan Luis Mejía, Ana María Cano, Marta Elena Bravo de Hermelin y Tomás Restrepo.



El resultado, inmejorable.



Nicanor Restrepo fue un hombre comprometido con el país, con sus compatriotas y con la vida. Un colombiano que dejó entre los demás una huella profunda de su existencia. Miembro de numerosas juntas directivas, fue presidente del Grupo Suramericana desde 1984 hasta 2004 y, durante un año, gobernador de Antioquia. Brillante y creativo empresario, estimó que el servicio público es una escuela espectacular. “Tengo la impresión de que se trabaja más en él que en el sector privado. Con un ingrediente adicional: te da la satisfacción de haber podido ayudar a quien no conoces”.



Antioqueño genuino, sencillo, pragmático, de ambiciones sanas y gran carisma, Nicanor asumió siempre con pasión y generosidad sus responsabilidades sociales. Como líder, se supo rodear de gente magnífica, con ética empresarial a toda prueba. Como jefe, formó ejecutivos que orientan hoy exitosas compañías, directivos que no descuidan sus tareas empresariales pero que se involucran en los asuntos públicos, desarrollando liderazgos, solucionando problemas endémicos, transformando a Colombia.



Experto en la obra literaria de Victor Hugo, Honorato de Balzac y Jorge Amado, Nicanor Restrepo se interesaba por las investigaciones históricas; le gustaban los boleros y las canciones francesas; amaba las figuras de la retórica, los juegos de palabras y, con asombrosa capacidad narrativa, fomentaba en amigos y familiares el interés por el conocimiento y la cultura. Nicanor promovió la creación de la fundación Empresarios por la Educación.



La Colombia del futuro será, según él, una sociedad democrática que consolide la paz y fortalezca su memoria para evitar repeticiones de violencia, siguiendo un proceso de desarrollo incluyente que aumente las oportunidades de crecimiento para todos sus ciudadanos.



Al recomendar su lectura, consideramos –con su prologuista David Bojanini– que es “un verdadero privilegio tener en este documento, construido desde el cariño y la intimidad de los amigos y de la familia, esta nueva mirada, más amplia, de Nicanor Restrepo, el hombre que no se ha ido gracias a su legado perenne, y a quien seguimos recordando y extrañando, sobre todo en estas horas en que el país necesita de esa voz serena, reflexiva, sensible y sensata para encontrar la ruta que parece tan esquiva hacia la reconciliación y la paz verdaderas”.



HERIBERTO FIORILLO