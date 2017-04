Ciudades cantadas

03 de abril 2017 , 01:55 a.m.

Ciudades hay que definimos por el sentimiento que nos inspiran. A Nueva York, por ejemplo, la identificamos con facilidad por sus rascacielos, sus calles húmedas en tantas películas y, bueno, por esa canción que lleva su nombre y que canta de modo inmejorable Frank Sinatra.

El gran compositor mexicano Agustín Lara fue un enamorado de todo lo que significaba España, un apasionado de la fiesta de los toros y un rendido admirador de la mujer ibérica. La fantasía ‘Granada’ la compuso Lara sin haber puesto un pie en esa ciudad, algo que haría 30 años después. Del mismo modo, sin haber estado un instante en su geografía, Agustín Lara dedicó canciones a Sevilla, Toledo, Murcia, Navarra, Valencia y Madrid. Se cuenta que cuando el compositor mexicano llegó por fin y por primera vez a la capital de España, se arrodilló, besó la tierra y dijo con aire papal: “¡Hola, madre! ¿Cómo has estado?”. Lara, de todos modos, sintió siempre que, por su calidad lírica, el mejor intérprete de Granada sería siempre su compatriota Pedro Vargas.



A Tijuana, otra ciudad mexicana, la más poblada del estado de Baja California, se la conoce como la Puerta de México y la Esquina de América Latina. Pegada a los Estados Unidos, su lema es ‘Aquí empieza la patria’. Tijuana es la ciudad fronteriza más visitada en el mundo, y su cruce es el más transitado del planeta. Una de las producciones musicales francesas más vendidas en el mundo la produjo el cantante Manu Chao con su álbum ‘Clandestino’, todo un viaje latinoamericano lleno de sorpresas, como su extraordinaria pieza ‘Welcome to Tijuana’, que todos recordamos.



Hay canciones bellas pero no tan conocidas, como ‘Adiós, Jamaica’, del compositor Ervin Lord Burgess, cantada por vez primera por el norteamericano de ascendencia jamaiquina Harry Belafonte, pero que recomendamos escuchar en la voz del puertorriqueño Daniel Santos y de sus Calypso’s Boys, cuando ellos y nosotros estábamos muy jovencitos.



Otra gran voz en la historia de las canciones es la del afronorteamericano Nat King Cole, quien se enamoró de la América Latina, del Caribe y de su música. Cole visitó varios países y se amañó en Cuba y México. En 1962 sacó su segundo disco con canciones en español. Entonces nos dejó de recuerdo esta simpática versión, en su estilo, de la conquista del mercado latinoamericano. Sin vocalizar bien siquiera el español, Nat King Cole hizo una caricatura del mexicano y de sí mismo al cantar un tema tradicional a la ciudad de Guadalajara.



La discografía de Piero, cantante argentino, nacionalizado colombiano, es extensa. Y lo es porque está llena de composiciones suyas y de su compañero de fórmula, José Tcherkaski. Pero hay un tema que el compositor bogotano Carlos Vidal escribió para Piero y caló muy hondo entre los habitantes de la capital venezolana: ‘Caminando por Caracas’.



Vidal vivió parte de su vida en esta ciudad, desde donde escribió canciones dedicadas a ‘Mi Cali bella’ y a ‘Barranquilla, Barranquilla’. Experto en tomar temas de compositores colombianos y adaptarlos o darles una letra, Carlos Vidal dio contenido, incluso, a ‘El brazalete’, el instrumental de Pacho Galán que la Billo’s Caracas Boys grabó en la voz de Cheo García como ‘La butifarra de Pacho’. Otro caso fue el de ‘Palmira señorial’, escrita por el maestro José Barros y que Vidal transformó en ‘Valencia señorial’, lo que hizo también con ‘Las tres perlas’, antes de que otro músico venezolano, Nelson Henríquez, pidiese a la compositora Esthercita Forero crear para él una pieza de agradecimiento a la capital del Atlántico, por haber acogido su música. Fue cuando Esthercita se encerró en su casa una semana y produjo ‘Mi vieja Barranquilla’.



HERIBERTO FIORILLO