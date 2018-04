Censura a Matador: el miedo a la libertad

Desde que la República es República, el espíritu pendenciero hace parte de nuestra esencia nacional. Las enormes malquerencias entre Bolívar y Santander, para no hablar de las conspiraciones entre otros padres libertadores, son de dominio público y el suavizante de la historia oficial no ha podido ocultar las diferencias entre el uno y el otro que, incluso, casi se resuelven con el primer magnicidio en una noche septembrina.

La mano providencial de la amante del Libertador (Manuelita) lo salvó de los insurrectos que debían asesinarlo por orden de Santander. Ello, para bien, mantuvo el estatus a Santander de prócer de la patria y no de magnicida. O, probablemente, cumplido sus designios, habría escrito la versión oficial y Bolívar, seguramente, no existiría en nuestros libros y relatos donde hemos garrapateado la letra como nación.



Así, pues, en el origen, en el ‘ADN republicano’, sin exagerar, subyace el pecado original de la enorme incapacidad para tramitar nuestros conflictos superlativos y de la vida cotidiana sin que, las más de las veces, se arme una guerra civil, declarada o no. A esa falla originaria, a la disputa mal resuelta por visiones distintas (naturales) en el orden estatal de la antigua Gran Colombia y en las nuevas repúblicas surgidas del destrozo del proyecto bolivariano, además de rencores históricos, de pendencias sin arreglar, también es la alquimia de un mestizaje en los que los avances de la humanidad, los últimos inventos llevados a Macondo por el gitano Melquiades, se revuelven con prejuicios, supercherías y fanatismos, para bien y para mal, heredados de las cosmogonías, religiones y sectas que inundaron la tierra fértil del alma americana.



Doscientos y pasaditos años del grito de independencia, sumadas las guerras soberanas e imposiciones de particiones como el caso de Panamá, llegados a la fecha, sigue repitiéndose la historia de pactos que, finalmente, son la puerta a nuevos ciclos de violencia, en un imposible por alcanzar, como en otras naciones, acuerdos fundamentales respetados por los asociados.



Las querellas y querellantes que quedaron expulsados del pacto de 1886 encontraron el pretexto para inaugurar un ciclo de violencia que, concluido con un acuerdo reciente, se anuncia que será despedazado por aquellos y aquellas que consideran haber triunfado en el plebiscito de refrendación con la opción del No, a la que se colgaron todos los miedos de supersticiones religiosas, fantasmas y prejuicios. Aunque judicialmente se reconoce un “No con trampas”, los promotores no aceptan camino distinto que echar para atrás el camino andado.



Por supuesto, a lo largo de la historia lejana y reciente, sobre todo después del Consenso de 1991, en las bellas artes y en la política surgen espíritus libres que intentan echarse la carga de juntar lo que nunca se ha querido juntar. Buscan las claves y el pegamento argumentando razones altruistas de sueños pretéritos abandonados pero vigentes, hacen suyos los reclamos de abandono y, por supuesto, rechazan con firmeza las simplezas excluyentes que promueven la disolución por considerar inaceptables, en estos momentos del desarrollo de la humanidad, convertir a Colombia en el modelo de comunidad atrasada y anclada en economías y modelos de relaciones sociales humanamente superados.



Sin embargo, las almas libres e irreverentes, hay que decirlo, se estrellan con el hachazo mortal de la intolerancia. En la memoria están los nombres de personajes de la política asesinados. Risas libres del humor apagadas con balas o la censura del trazo y el lápiz de Matador que obligan a refugiarse en el silencio, en un intento desesperado para sobrevivir en la matriz del miedo a la libertad impuesto por intolerantes.



HÉCTOR PINEDA

* Constituyente de 1991