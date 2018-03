A rendir cuentas

Después del 11 de marzo quedó claro que el aspirante con mayor opción a la presidencia es Iván Duque. El uribismo, o para ser más exacto Uribe, volvió a demostrar en las urnas que es la principal fuerza política en Colombia.

Lo bueno de la jornada fue que se evidenció que a Petro le falta mucho para ser una opción viable. Al menos de aquí a cuatro años, el país pareciera estar a salvo de un experimento que a todas luces podría llevarlo a una situación aún peor de la que se encuentra. Lo malo fue que no se avizoran vientos de cambio para atacar una de las principales causas de la corrupción.



No es nada claro que Duque vaya a comprometerse en una apuesta por poner en su sitio a la clase política y la obligue a negociar la agenda de gobierno del Ejecutivo sin necesidad de cobrar cuotas exageradas del presupuesto. La corrupción se disparó en las últimas décadas precisamente porque, a pesar de ser un régimen presidencialista, el presidente necesitaba hacer demasiadas concesiones a los políticos para ganar elecciones y aglutinar mayorías en el Congreso.

Es de todos sabido que si hay un candidato empeñado al clientelismo de los políticos con peor reputación del país es Vargas Lleras, y todo apunta a que el uribismo no resistirá la tentación de sumar esos votos para asegurar su victoria.



No es el único caso. En las filas de Fajardo ya se habla de sumar a Carlos Caicedo a su causa aprovechando el desplante de Petro, luego de la consulta. Es impresentable esa maniobra si se considera la denuncia de la Silla Caribe por el uso de contratos públicos para reunir firmas a favor de la candidatura de Caicedo. En vez de invitarlo deberían acusarlo, sobre todo luego de la respuesta de Caicedo en que evade los cuestionamientos y acusa a Laura Ardila, directora de la Silla Caribe, de ayudar a la campaña de Vargas Lleras. Nadie más crítico de esa campaña que ella.



Pero en lo que más se debe exigir un compromiso a Duque, y en lo que ya debería centrarse la rendición de cuentas desde la sociedad civil, es en que en un gobierno suyo se evite cualquier tipo de cambio en el orden constitucional. No solo es inaceptable una constituyente, sino que se introduzcan cambios dirigidos a implantar de nuevo la reelección, incluyendo la del expresidente Uribe.

GUSTAVO DUNCAN