Un solo regulador convergente

28 de agosto 2017 , 12:46 a.m.

28 de agosto 2017 , 12:46 a.m.

Muchas innovaciones en estos años han venido del sector de las telecomunicaciones, televisión OTT y otros temas relacionados. En Colombia hay empresas grandes que tienen que ver con esto, como los operadores de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá y los de telefonía celular y televisión.



Este sector, que genera muchos ingresos para el país y es fundamental para su desarrollo tecnológico, tiene un gran problema que el Gobierno debe solucionar cuanto antes, y es que lo regulan varias entidades, que se pisan la cola muchas veces.

En Andicom, evento en el que pasaron cosas interesantes como la creación del viceministerio de Economía Digital (tema de la próxima columna), se llevó a cabo la formalización de un regulador convergente para las TIC. Este ente, que se llamará Autoridad Nacional de Regulación de Comunicaciones –ANRN–, asumiría las labores de la CRC y la ANTV.



Esto es muy importante, pues podría atraer a nuevos inversionistas en el asunto de las TIC. Se debería también contemplar un aspecto que puede pesar mucho: que el Estado es a la vez socio de muchas empresas reguladas por esta nueva entidad, lo que podría darles un tinte de parcialidad a decisiones que no les gusten a los privados. Si se le diera autonomía a la ANRN para que de alguna forma no estuviera relacionada con el Estado, se estaría creando la herramienta perfecta para que Colombia sea tenida en cuenta por posibles inversionistas en este renglón.



Con todo lo que está pasando aquí: medidas que atraen inversión, como la exención de impuestos por 30 años a los hoteles, y que se eliminan a mitad del camino, traicionando la confianza de los que invirtieron en el sector, la claridad de las decisiones que tome la ANRN y que estén apalancadas por una autonomía e independencia del Estado serán muy buenas para traer nuevos negocios. Ojalá se empiece a pensar en esto lo más pronto. Esto es abonar el terreno para que lleguen nuevas inversiones en el sector de las TIC.



Nuestro país, con presupuestos recortados para la salud, la educación, la tecnología, sí les asigna una plata muy importante a los narcoterroristas de las Farc para que hagan política, mientras estas reparan a sus víctimas con traperos y pocillos. No nos sigan creyendo bobos.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co