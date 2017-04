Un Estado no digital

El hecho de que las empresas deben prepararse para hacer una transformación tecnológica digital es algo incontrovertible. Esta tendencia se está ubicando como una prioridad necesaria en todas las empresas que deseen sobrevivir. Es triste y sorprendente ver que son el Gobierno y la justicia los que no lo están entendiendo, ni el futuro que nos espera. No lo digo en cuanto a infraestructura ni proyectos en tecnologías, los que está haciendo muy bien el Ministerio TIC, sino porque más bien están poniéndoles el palo en la rueda a las empresas que hace años entendieron esto y lo pusieron en práctica con aplicaciones novedosas y productivas que satisfacen a los que las usan.

Uber es una de ellas. No entiendo si es por asuntos políticos por los que el Gobierno se está oponiendo a regular y permitir su uso, ya que está haciendo todo lo posible por ponerles una zancadilla a esta y a los colombianos que la usamos. Vimos que un taxista demandó a Cabify en Medellín porque viola su derecho fundamental al trabajo y a una vida digna. ¡Absurdo!



Menos mal que hace años el Estado no entendía lo que venía, porque si se vistiera con la ropa legal que hoy usa no podríamos estar empleando Amazon ni nada que permitiera hacer transacciones comerciales por internet, pues las demandas de todos los almacenes serían atendidas como se está haciendo con las que se han cursado contra Uber y Cabify.



Si una persona que no usa su carro y desarrollara una aplicación para que personas en situaciones similares pudieran arrendar sus vehículos y se aceptara una demanda, se estaría violando el derecho a hacer lo que se quiera con sus propiedades. Es un ejemplo de cómo se está atacando desde el Ministerio de Transporte y la justicia a Uber.



Si el Gobierno, y en especial la justicia, no empieza a entender lo que se necesita para la transformación digital del país, entonces que en lugar de viviendas sociales se entreguen cavernas, que es adonde nos van a llevar.



* * * *



Un alto capo de las Farc apoya a Maduro y su revolución bolivariana. Eso nos demuestra a dónde vamos a parar si con este pacto de paz llegan a regir en el país con lo que se conoce como ‘toma del poder 5 generación’. Y Maduro acaba de demostrar que, además de bruto, le gusta sobornar con lo del pacto de paz.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co