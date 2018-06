Seguridad y tecnología

No hay duda de que la inseguridad en las ciudades de Colombia, tal y como lo describen los medios escritos y visuales, es algo muy grave y por lo que los alcaldes y los encargados del tema en el Gobierno deben preocuparse.



Con una justicia como la que tenemos –que debería llamarse injusticia–, que suelta a muchos delincuentes con numerosas anotaciones delictivas, lo cual genera entre el hampa una sensación de inmunidad, es importante mirar otras alternativas. Obviamente, el vigilantismo o la justicia por mano propia no lo son, pero a esta se está recurriendo por la impotencia de la gente que es robada y pone la denuncia, tras la que capturan al delincuente, pero es soltado por un juez.

La tecnología es una de estas alternativas. Las cámaras videointeligentes ya están funcionando en muchos países, con resultados que han hecho que los delitos se hayan reducido en algunos casos hasta en un 60 por ciento.



¿Cómo funciona? Una vez se captura al delincuente, vaya a la cárcel o no, se le toma una foto digital de la cara, que se almacena en una base de datos en la cual reposan todos los rostros digitales de quienes tengan antecedentes judiciales.



Las cámaras instaladas en muchos puntos estratégicos registran a las personas que circulan por el sector, les graban los rostros para cruzarlos contra aquellos almacenados en la base de datos de delincuentes y si alguna de ellas hace ‘match’, la pone en rojo para que algún operador del centro de control que monitorea las cámaras se ponga en alerta, tome las medidas establecidas para esto y lance una alerta al cuadrante de la policía más cercano para informar de su presencia.



También se generan alertas cuando alguna cámara detecta amontonamiento de personas o automóviles en lugares donde no es frecuente que esto suceda, para que se tomen medidas.



Con toda seguridad, esto aliviaría el hecho de que tantos delincuentes anden sueltos a pesar de tener una historia llena de anotaciones delictivas y serviría para prevenir que muchos delitos se cometieran, pues advierte sobre la presencia de malhechores o situaciones anormales.



* * * *



Paz en la tumba de José Briceño Medina, el Plumas, un amigo muy querido desde hace muchísimos años y quien me introdujo en la vida del trote. Ingeniero, atleta y periodista reconocido, falleció en Canadá hace pocos días. Un sentido pésame a su querida familia.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co