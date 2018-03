Queremos el ‘e-voto’ pronto

La transformación digital está absorbiendo a todas las empresas –y a todo el mundo–, menos a las votaciones en Colombia.



Ante lo sucedido con el partido Mira, al que le quitaron unas curules por errores o manipulaciones en los votos, se debe empezar a mirar soluciones basadas en tecnología para que situaciones como esta no se vuelvan a presentar.

Me pregunto si, además de devolverle las curules ganadas legalmente al Mira, se están investigando los jurados de las mesas en las cuales se presentaron estas supuestas fallas, y si se logra demostrar que hubo manejos malintencionados, ojalá se aplique la ley.



Prácticamente todo el país está conectado con fibra óptica, lo cual permite que casi todas las mesas de votación se conecten a internet los días de elección. Solucionado esto, sin lo cual no tendría mucho sentido aplicar tecnología como la que voy a describir, debe empezar a pensarse en la implementación de la votación electrónica en todo el país.



Se ha dicho que se hicieron pilotos, lo que significa algunas pruebas en elecciones pasadas, pero valdría la pena ver con qué tecnología se hicieron, cómo y qué resultados se obtuvieron.



Ya se puede usar la tecnología biométrica para identificar perfectamente al votante. Esto es, usar la huella digital, la cara o el iris de algún ojo para que cuando vote no solamente se le pida la cédula, sino que también se identifique mediante alguna de estas tres señales biométricas. Esto implicaría que los electores se tendrían que volver a registrar para que se les tome su huella, cara o iris del ojo digitalmente y puedan ser reconocidos desde cualquier mesa de votación.



Con estos datos del votante se podría, en cuestión de horas, dependiendo de la capacidad de cómputo, elaborar estadísticas que permitirían mejorar cada vez más los procesos electorales, ya que quedarían registrados la hora en que se votó y todos los datos de la persona, edad, género, etc. Con estos se podrían tomar decisiones inteligentes para hacer más eficientes las votaciones.



Algo muy importante es implementar todas las medidas de ciberseguridad necesarias para evitar que los delincuentes digitales las intervengan y afecten los resultados. Ya es hora de pensar en esto para la próxima votación para elegir los alcaldes de las diferentes ciudades, así solo sea una prueba.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co