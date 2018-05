El concepto que aparece como título de esta columna nació en el Instituto de Internet de Oxford y significa la mezcla de algoritmos, automatización y curación humana –manipulación de la información– para afectar la percepción, el conocimiento e influenciar el comportamiento de las personas.

Esto es lo que está sucediendo debido a los trolls, que son personas que siembran discordia en internet, iniciando peleas o afectando a otros mediante la publicación de contenido mentiroso que genera rabia o disgusto, en redes sociales o comunidades en línea, con el propósito de provocar respuestas emocionales o afectando discusiones normales a los que lo leen. Gracias a las redes virtuales privadas –VPN– nunca se podrá detectar quién está publicando esta propaganda, si usa esta tecnología.



Lo peor es que muchos de los lectores que han sido afectados por trolling también se convierten en trolls involuntarios cuando reproducen este contenido y lo envían a otros usuarios de la misma red social o a otras redes.



Esto está siendo usado para impulsar campañas políticas, como se dice que hicieron en EE. UU. los rusos con la campaña del presidente Trump. No tendría nada de raro que este tipo de propaganda se esté usando en Colombia. Por ello tenemos que tener las alarmas prendidas para detectar cuándo lo está atacando a uno un troll.



Las redes sociales están perdiendo credibilidad, especialmente cuando la propaganda computacional se usa para manipular a las personas para favorecer a un gobierno, a un político, o una decisión, publicando información que ha sido curada por un troll para afectar de una manera que favorezca lo que se quiere al que lee lo que se publica.



Otro mal uso de las redes sociales, en mi opinión, es que se utilizan para mandar mensajes como felicitaciones por un cumpleaños, grado de universidad o bachillerato, o condolencias, etc. Esto no reemplaza una llamada en la que un mensaje tan importante se diga personalmente, así sea por celular. Este concepto se puede deber a que no soy un millennial.



Termino con esta frase del periodista Craig Silverman: “Nuestras facultades humanas para cogerle sentido, evaluar y validar información están siendo puestas en riesgo y de cierta forma destruidas”. Creo que eso describe perfectamente lo que está pasando con las mentiras y propaganda computacional que se están publicando en Facebook, Twitter y otras redes sociales.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co