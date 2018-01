Ojo con las contraseñas

Luego de oír el superficial y hasta irresponsable cubrimiento de La W sobre el tema de las contraseñas que exigía el Dane para abrir la cuenta requerida para hacer el censo en forma virtual, creo importante aclarar esto.



El Dane las almacena en forma encriptada para que, si se accede a la base de datos en la que se encuentran, a menos que se sepa la clave usada para cifrarla, nadie las pueda regresar a su estado original y, por lo tanto, no las pueda conocer para usarlas en otras cuentas del usuario.

Ahora, una de las políticas que las personas que manejan palabras claves deben saber y usar, sin excepción, es no utilizar la misma para diferentes cuentas como las bancarias, los correos electrónicos, los supermercados, etc. Si se hace esto, es evidente que si ‘hackean’ alguna de las bases de datos de estas entidades o con ingeniería social se roban la contraseña, intentarán usarla en las diferentes cuentas del dueño. En este caso, la culpa es del usuario por no cumplir con esa recomendación.



El Dane ha sido cuidadoso en someterse a consultorías de cibervigilancia por entidades importantes del Gobierno, y no conocer las medidas que se han tomado para proteger los datos de los usuarios hace que cualquier noticia que diga que hay que cambiar todas las contraseñas si se usa la misma que se ingresó en el Dane sea periodismo ligero y que atenta contra un proyecto como el censo virtual, que va a permitir tomar las mejores decisiones para los colombianos, una vez se analicen en profundidad los datos recogidos; pero, por culpa de esa difusión, muchas personas creyeron esa ligereza sin fundamento y, muy seguramente, no van a hacer el censo en forma virtual.



Con la importancia de lo digital, hoy en día es fundamental que los medios cubran estos temas de una manera muy seria.



Hay aplicaciones baratas que funcionan en computadores con windows, en Mac, iPhones y celulares Android, ofrecen muchas funciones para el manejo de las contraseñas y hacen que el usuario solo deba saberse la palabra clave para poder acceder a la aplicación. Muchos navegadores ya permiten guardar las claves para que no las tenga que recordar el usuario.



La propuesta de Germán Vargas Lleras de someter a un referendo constitucional un cambio importante en la justicia para despolitizarla es algo muy bueno, ya que hoy, por los caminos legales, nunca va a ser aprobado. No es sino ver el ‘cartel de la toga’.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co