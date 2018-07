Nueva ministra de TIC

Bienvenida, ministra Silvia Constaín. Su labor al frente de las tecnologías y las comunicaciones va a ser muy importante para el futuro del país. No solo porque lo realizado por los anteriores ministros, Diego Molano y David Luna, fue muy bueno y destacable, sino porque la transformación digital que se les viene al Estado y las empresas es fundamental para su supervivencia.

No menciono lo que ya se ha comentado sobre la importancia de establecer una entidad convergente que regule todas las comunicaciones, ni lo fundamental que es la subasta de los 700 MHz, que ya está siendo usada en muchos países, sino que hay que colocar en el radar todo lo que viene, como robótica, inteligencia artificial, big data, internet de las cosas, las innovadoras apps que les prestan un excelente servicio a los ciudadanos, la seguridad informática y otros temas que formarán parte del rompecabezas de la transformación digital.



En robótica, hay que analizar muy bien lo que viene, porque los trabajos manuales repetitivos ya se están haciendo con robots, lo cual implica menor costo y mayor eficiencia, pero también que van a reemplazar a muchas personas en sus puestos de trabajo. Ya existen robots que hacen pizzas, empacan cajas con diferentes contenidos, hacen los rotos en los jeans que se venden así, cargan cajas pesadas y recogen canecas de basura en los hospitales; parquean carros, reemplazando al valet parking, y muchos otros. ¿Cuándo va a llegar esto? No se sabe, pero es importante empezar a tenerlo en cuenta, con los aspectos que ello afecte.



Aplicaciones como Uber, Airbnb y otras que seguramente van a llegar deben normalizarse rápidamente para que sigan prestando un buen servicio y sean legales. También se debe considerar qué se va a hacer con la competencia, como los taxis amarillos, que se ven afectados.



La seguridad informática es muy importante. En un artículo en The New York Times (https://nyti.ms/2Ls6MPL) se describe cómo hackers rusos están a punto de penetrar la red energética de Estados Unidos, días antes de las elecciones de Senado y Cámara. Eso es lo que se viene para todos los países, porque tales ataques pueden venir de cualquier lado, a bajo costo y con una probabilidad de éxito muy alta.



Y si a esto le sumamos que la tecnología es transversal a todos los demás ministerios, tiene usted, dra. Constaín, un muy buen trabajo para ejecutar. Le deseo los mejores éxitos.



GUILLERMO SANTOS

guillermo.santos@enter.co