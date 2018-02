Nuestro civismo digital

Microsoft realizó un estudio en el que analizó el índice de civismo digital y en el cual incluyó a 23 países, dentro de ellos Colombia.



Por civismo digital se debe entender el comportamiento correcto de las personas cuando usan la red del ciberespacio. Este estudio se basó en la clasificación de diferentes comportamientos, en cuatro categorías.



La ‘intrusiva’, que tiene que ver con comportamientos misóginos; es decir, en contra de las mujeres; contactos no deseados, discriminación, estafas y fraudes en línea que caen bajo la categoría de ‘intrusivos’.

En la categoría de ‘sexuales’ se incluyen la publicación de fotos sexuales no consentidas, la extorsión causada por esto, la búsqueda de relaciones sexuales no deseadas, charlas sexuales y, en general, lo que se conoce como ‘sexting’.



Otra categoría, ‘comportamiento’, incluye el ‘ciberbullying’, ‘trolling’ –poner en ridículo a alguien en internet–, acoso por la red y falsas alertas de emergencia.



‘Reputacional’, la cuarta categoría, tiene que ver con los comportamientos dirigidos a afectar la reputación de alguien. También incluye lo que se conoce como ‘doxxing’, que es difundir la información privada de una persona sin su autorización, para dañar su imagen.



A Colombia no le fue muy bien, ya que los resultados de este estudio, que se hizo en países como Argentina, Brasil, Chile, China, Francia, Alemania, India, Italia, México, Perú, Estados Unidos, por mencionar algunos, la ubican como el tercer país con mayor nivel de exposición a estos riesgos.



En la categoría de ‘intrusivos’, el 54 % de los encuestados reportó haber sido víctima de contactos no deseados, y en esta categoría tuvo en porcentaje de riesgo 12 % más alto que el promedio.



En la de ‘sexuales’, el 48 % de los colombianos preguntados reportaron un riesgo sexual, ubicando al país 18 % por encima del promedio. En la de ‘comportamiento’, Colombia tuvo el mismo porcentaje que los demás países, pero el ‘trolling’ y el acoso en línea estuvo 5 % por debajo del promedio, lo que es buena noticia. En la categoría ‘reputacional’, el ‘doxxing’ estuvo un poco más alto que el promedio y la afectación de la reputación personal o en el trabajo estuvo en el promedio.



El estudio analizó los riesgos clasificados en las cuatro categorías mencionadas arriba y se hizo con entrevistas a ‘millennials’ con edades entre 13 y 17 años y adultos entre 18 y 74 años, e incluyó hombres y mujeres.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co