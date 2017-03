Mintransporte... desubicado

La demanda de Mintransporte a Uber por violar los derechos de la libre competencia no tiene sentido. Es inaudito que en este país, en el que todo está al revés, se trate de acabar con un servicio que les sirve a los colombianos y los tiene satisfechos.



La aplicación Uber no funciona de manera irregular. La forma en que presta el adecuado servicio de poner en contacto a los usuarios con un medio de transporte seguro, amable y eficiente no se puede tildar de irregular, a menos que se tengan puestos los lentes torcidos del Gobierno actual, que evita enfrentar todo lo que se dice sobre las elecciones y los ingresos, eso sí irregulares, de fondos a su campaña, pero en cambio toma medidas, por las cuales hace que lo que beneficia a la gente se acabe, como si nos mereciéramos más castigos.



Las aplicaciones como Tappsi o Easy-Taxi, que básicamente hacen lo mismo que Uber, pero para los taxis amarillos, les han servido bastante y les han aumentado los ingresos a los carros públicos que están suscritos a ellas. Me atrevo a afirmar que, desde el punto de vista tecnológico, tanto la aplicación Uber como las de los taxis amarillos funcionan de la misma manera. Esto haría que si se declara a Uber como una aplicación irregular, habría que decir que las otras también lo son. La verdad es que lo que las rodea para prestarles servicio a los usuarios no sea muy diferente, lo que obliga al Gobierno a generar una reglamentación o normativa que haga que ambas sean comparables para que por fin se acabe este debate y se siga prestando el servicio de Uber sin ningún problema.



No es la primera vez que el Estado ha sido lento y poco inteligente para enfrentar legalmente retos como el de Uber. En esto llevamos varios años. Ojalá, para el bien de todos los colombianos, esto se haga pronto. Los colombianos estamos esperando la entrega de armas de los bandidos de las Farc, algo que está siendo demorado seguramente para obtener más prebendas del Gobierno. Nos toca tragarnos la JEP, la presencia de asesinos de las Farc en el Congreso, mientras que a Uber nos lo quieren acabar.



* * * *



La revocatoria de un buen alcalde como Peñalosa es absurda, ya que la anterior administración no le dejó plata y sí problemas. Esta iniciativa seguramente fue tramada por alguien que no es difícil imaginar quién es.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co