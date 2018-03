Las notarías virtuales llegaron

Es una excelente noticia que las notarías estén empezando a prestar muchos de sus servicios en forma virtual, lo cual evita que sus usuarios tengan que desplazarse y perder tiempo haciendo filas.



Todas las notarías prestan los mismos servicios, y que un usuario escoja una es porque le queda cerca, por ser la que usa el abogado que le está haciendo los trámites o por ser la que siempre ha utilizado.

Ya que en el mundo virtual todas quedan a un clic de distancia, y, en teoría, daría lo mismo usar cualquiera para el trámite que se necesite, es muy importante que todas, en sus portales en internet, ofrezcan una interfaz similar y fácil de usar, en lo que se conoce como GUI –‘graphical user interface’–, es decir, interfaz gráfica para el usuario.



No tiene sentido que la forma de hacer el trámite de una escritura en una notaría virtual, desde el punto de vista de interfaz y árbol de menús, sea muy diferente de una notaría a la otra. Entendería que ahora el portal de cada una, su forma de ser usado y las facilidades que les presten a sus usuarios en él se podrían convertir en un factor de competencia, si es que este término tiene sentido en este campo, y, de ser así, pues los costos de los trámites también tendrían mucho que ver en esto.



No tengo muy claras las reglas legales con las que funcionan las notarías, pero, mirando este paso que están dando –prestar sus servicios de forma virtual–, caben los argumentos expuestos arriba.



Otro factor fundamental, ahora que se habla de digitalizar los muchos kilómetros de documentos legales que están guardados en papel y de los servicios que van a dejar archivados digitalmente, es la seguridad digital que se debe implementar para asegurar que no se pueda acceder a estos, que no puedan ser borrados o, lo que es peor, modificados para cambiar los nombres de dueños, como se ha hecho en los de papel para vender propiedades de forma ilícita.



Es un paso digital muy importante y, según ha salido en los medios, el 60 % de las notarías van a ofrecer servicios virtuales, lo cual obliga a que se haga bien y de forma segura para que de verdad nos beneficiemos todos los colombianos. ¡Buena esa!



Colombia necesitaba una buena noticia como la victoria de nuestra selección ante Francia, actuando de visitante. Se jugó un buen partido en el segundo tiempo, y con eso bastó. Algunos comentaristas deben dejar de criticar destructivamente y empezar a apoyar a la selección. Ya es hora.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co