Un tema que está en boga en todas las empresas –en las que no, deberían empezar a tenerlo en cuenta– es la transformación digital. Esta presenta problemas para que pueda ser realizada con eficiencia y receptividad en las empresas, y estos se deben superar para transitar por este camino de forma rápida y beneficiosa para obtener una visión más clara hacia el futuro, mejorar sus ventas y conocer mejor a sus clientes.

El mayor problema es la resistencia al cambio. Esto se puede manifestar dentro de las empresas en diferentes formas. Una, que no se adjudiquen los presupuestos necesarios para las soluciones digitales óptimas o que sea difícil que los empleados las acepten como algo que beneficia a su empresa, pues consideran que ponen en riesgo sus puestos. Muchas veces se exige un retorno sobre la inversión mayor que el apropiado para adquirir estas soluciones, razón por la cual se niega el proyecto. En ocasiones se alega que pone en riesgo alguna línea de productos, y por eso no vale la pena coger este camino. No es sino ver lo que le pasó a Kodak, que no entró en el mundo digital porque creyó que amenazaba su producto de filmes análogos.



Otro obstáculo es no conocer bien lo que sus clientes esperarían de la empresa cuando sus productos sean alterados por la transformación digital. Es muy importante saber que un cliente tiene expectativas muy diferentes sobre lo digital a las que tiene sobre productos físicos. Un ejemplo son las boletas de cine. Lo que el cliente espera de una compra por internet es muy diferente de lo que espera cuando lo hace haciendo la fila para que lo atiendan. Esto se debe tener muy claro.



Actualmente, muchas empresas tienen silos de datos de sus clientes, pero les cuesta mucho trabajo juntarlos para poder analizarlos y conocerlos mejor. Esta visión, la del comportamiento de sus clientes, lo que compran, cuándo lo hacen, con qué pagan y otros datos, es muy importante para conocerlos, ofrecerles lo que les gusta y atenderlos mejor.



Estos son problemas que se tienen que superar para que la transformación digital de una empresa tenga éxito. Hay que hacerla coordinadamente, con objetivos lógicos y que contemplen toda la empresa a la vez.



